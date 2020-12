Buscan erradicar, con futbol femenil, imagen de ’muertas’ de Ciudad Juárez

+’Tenemos la oportunidad de hacer un cambio, la violencia, así como las cosas buenas o malas pasan en todos lados’, afirma



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- «Las muertas de Juárez» es la frase de cuatro palabras utilizada por los medios masivos de comunicación para hacer referencia a casos de «feminicidio» vividos en Ciudad Juárez, México, mundialmente conocidos. Ahora, a través del deporte, futbol en particular, se trata de revertir esa ignominiosa historia.



Por eso, con la experiencia de haber sido parte del cuerpo técnico de Tuzas, Ana Cristina González da un salto en su carrera para asumir el banquillo de las Bravas –de la mortuoria zona fronteriza con Estados Unidos– de la Liga Mx Femenil.



Club que, está convencida, puede fortalecer la imagen de la mujer en una localidad que ha sido afectada por la violencia de género.



’Tenemos la oportunidad de hacer un cambio, la violencia, así como las cosas buenas o malas pasan en todos lados, pero un equipo profesional puede impulsar a las mujeres’, aseguró.



Las jugadoras y entrenadoras, reconoció, cada vez ’estamos pisando más fuerte, se debe reconocer el valor de una mujer, la cual puede estar en cualquier ámbito.’



Después de haber culminado en el penúltimo lugar en el torneo, la directiva de Bravas contactó a Ana Cristina González para tomar el timón.



La técnica llega con estudios en cultura física y deporte, además con la trayectoria de haber dirigido a planteles universitarios.



Al hacer un análisis de la evolución de la Liga Mx, que arrancó en 2017, destacó que ha crecido a ’pasos agigantados’ y se han creado muchas oportunidades, pero reconoce que aún están pendientes varios obstáculos.



’Quedan ciertas batallas. Es normal. Es un torneo nuevo. Están las barreras de la disparidad de sueldos o conseguir más patrocinadores específicos para la liga femenil’, dijo en referencia a los salarios que oscilan entre tres mil 500 pesos mensuales, la mayoría, y 30 mil de unas pocas.



Cuando los varones llegan a percibir cuatro millones de dólares.



’Nosotros –aseguró– debemos abrir esos caminos con un buen trabajo. Si queremos que nos tomen en cuenta debemos ser profesionales para ganar lo que pedimos’, puntualizó.



Ana Cristina se convertirá en la quinta entrenadora que disputará en la siguiente temporada la Liga Mx Femenil junto con María Antonia Is Piñera (Pachuca), Ilena Dávila (Pumas), Fabiola Vargas (Necaxa) y Carla Rossi (Querétaro).



’Es importantísimo (la presencia de mujeres en puestos de mando). Las primeras entrenadoras abrieron el camino. Ahora nos corresponde seguir creando oportunidades para las siguientes generaciones, por eso debemos llegar con preparación y experiencia’, subrayó.



Así, la estratega es consciente del reto para impulsar un plantel que vivió altibajos desde su creación en 2019.



’Estamos para romper paradigmas y dar confianza a las jugadoras, que el sello de Bravas sea grande en toda la liga’, finalizó.



Chiva causa baja



Por otra parte, la delantera Norma Palafox no continuará en Chivas femenil, así lo anunció este jueves el club.



La histórica goleadora rojiblanca emprenderá de nueva cuenta un proyecto profesional fuera del futbol, aunque el club reveló que durante varias semanas se buscó convencer a la jugadora para prolongar su vínculo con el equipo.



En tres años, en dos etapas distintas, disputó 90 duelos oficiales, en los cuales consiguió anotar 21 tantos.