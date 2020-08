Buscan Esteban Moctezuma y Pablo Amílcar Sandoval redoblar esfuerzos a favor de las tecnologías para transformar la educación en Guerrero

Para analizar el inicio del ciclo escolar a distancia, debido a la pandemia por el Covid-19, el representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros sostuvo un encuentro con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a quién expuso que en la entidad suriana requiere detonar una mejora acelerada de los procesos enseñanza- aprendizaje, por las condiciones especiales y de retraso tecnológico que enmarcan a un estado como Guerrero.



En esta reunión efectuada en las oficinas del funcionario federal en Palacio Nacional, Sandoval Ballesteros expuso a Moctezuma Barragán, que es necesario seguir sumando esfuerzos para atender las zonas más vulnerables y alejadas, donde no llega la red ni la señal.



El secretario Moctezuma Barragán refrendó el respaldo del gobierno de la República a Guerrero en un tema sensible como la educación de sus niñas, niños y jóvenes, quiénes debido a la pandemia por el Covid-19 han tenido que dejar las aulas y tomar clases desde sus hogares a través del programa Aprende en Casa II, por lo que buscarán alternativas especiales para los estudiantes de las 7 regiones.



Asimismo, reiteraron que las clases seguirán a distancia hasta en tanto el semáforo epidemiológico no se encuentre en verde, pues aseguraron que la prioridad es proteger la salud de maestras, maestros, alumnos y padres de familia.



Sandoval Ballesteros expresó que en cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Guerrero se ha entregado, sin contratiempos, el pago de las becas para incentivar a las y los estudiantes a continuar con sus estudios de nivel básico hasta superior.