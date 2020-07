Buscan FGR y UIF procesar a Chong y Murillo: sacaron 52 mil millones de partida secreta

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, a sus subordinados, además de Alfonso Navarrete Prida, toda vez que hallaron gastos irregulares por 52 mil millones de una partida diseñada específicamente para ser usada a discreción: en efectivo y sin autorizaciones ni explicaciones, pues no puede ser auditada.



Ambos hidalguenses además de sus allegados cuentan con decenas de señalamientos por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, pero parecían intocables al menos hasta ahora.



Las secretarías vinculadas con la seguridad pública gastaron 52 mil 750 millones de pesos de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional, y que su naturaleza ’dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos’.



La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, dijo, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam. ’El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Peña y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor’.



El texto, de Pablo Ferri, dice: ’La partida presupuestaria ‘33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional’ empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón, pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5 mil 500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21 mil 500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011’.



Las dependencias que accedieron a este dinero, dice El País en su edición México, ’caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad’.



De 2013 a 2018, agrega Pablo Ferri, ’el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social’.



’Entre esas tres dependencias gastaron más de 40 mil millones de pesos, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social. La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6 mil 817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5 mil 541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional’, sostiene.



GASTOS SIN JUSTIFICAR



Ayer, El País también informó que la entonces PGR no justificó el gasto de 102 millones de pesos (7.8 millones de dólares) entre 2013 y 2014, años en los que fue Presidente Enrique Peña Nieto.



El gasto de los recursos fue hecho por la división de Asuntos Internos y está incluido en una investigación de la propia dependencia, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam. Aunque éstos son reservados, tampoco se justificaron de manera interna.



’Los investigadores detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de Asuntos Internos: ingresos puntuales, casi todos por cinco millones de pesos, y retiros en efectivo por la misma cantidad dos o tres días más tarde’, reveló el periodista Pablo Ferri.



De acuerdo con el medio, esta división de la PGR incrementó exponencialmente su gasto. Primero pasó de 600 mil pesos en 2011, a dos millones de pesos para 2012. Para el siguiente año (2013), el aumento llegó a 73 millones de pesos y en 2014 registraron un gasto de 71 millones. ’En total, 144 millones, un aumento del tres mil 400 por ciento’, se lee en el diario español.



A pesar de las inconsistencias, ’ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero’. Pese al aumento, Asuntos Internos no entegó mejores resultados que en años anteriores.



Lo anterior contrasta con dichos de funcionarios durante la administración de Murillo Karam, quienes señalaron que el incremento de gasto se debió a mayor contratación de personal y en el aumento de casos que se atendieron. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba que sustentara esto.



’Este caso revela las irregularidades del gasto de seguridad pública y nacional solo en esta dependencia de la PGR durante la gestión de Murillo Karam —quien dejó su cargo tras el caso Ayotzinapa—. Sin embargo, las dependencias del ramo de seguridad gastaron en total más de 52 mil millones de pesos con cargo a esta partida reservada durante el Gobierno de Peña Nieto’, suscribió el medio español. SIN EMBARGO