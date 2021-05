Buscan hacernos guerra sucia porque llevamos la delantera, señala Mario Moreno

El candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, visitó el municipio de Metlatónoc, donde se comprometió con los habitantes de ésta región de La Montaña atender la infraestructura carretera pero también a regresar y mejorar los programas sociales que ha cancelado el gobierno federal.



En una gira de trabajo que llevó a cabo en estos municipios de la región de la Montaña, Moreno Arcos informó del fuerte impulso que al campo guerrerense dará a su llegada al gobierno de Guerrero; que habrá uniformes escolares para todas y todos los niños de Guerrero, además de pavimentar el camino Cochoapa El Grande-San Lucas.



’Hoy el gobierno federal, el partido de enfrente ha cancelado todos los programas como el seguro popular, comedores comunitarios y no le dio fertilizante a todos. Por ello mi compromiso es que lo que Morena les quitó, Moreno se los va a regresar’, aseveró.



El candidato a gobernador señaló que los de enfrente saben que llevamos la delantera, y no solo en números si no con el cariño de la gente’, y subrayó, ’que en su desesperación buscarán hacer guerra sucia como acostumbran pero nada nos detendrá’.



Hizo el llamado a sus compañeros del PRD y del PRI, candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales y federales, a que se siga adelante con una campaña cercana y de propuestas.



’Recordemos algo, nadie ataca al que va perdiendo, quien va ganando se concentra en proponer, ¡Por qué Así gana Guerrero!’ resaltó el candidato Mario Moreno.

Recordó que estamos a un mes del día de la elección que será el domingo 6 de junio: ’caminamos a paso firme, hoy los guerrerenses nos refrendan su confianza, queremos paz, buscamos un crecimiento en todos los sentidos, un gobierno responsable y por ello vamos a ganar ese día’.



Invitó a toda la gente a que éste 6 de junio ’salgan a votar por el proyecto que da certeza, por el proyecto que nos hará tener una mejor calidad de vida’ y darle la espalda aquellos que promueven el odio, el divisionismo, el desorden, apuntó.



A esta gira por La Montaña le acompañaron Eloy Villanueva Moreno, candidato del PRI a alcalde de Metlatónoc; Claudia Rosales Guerrero, candidata del PRD a la presidencia de Metlatónoc; Guadalupe Guzmán Cano, candidata de la alianza PRI-PRD del distrito 28 local e Israel Romero Sierra, candidato a diputado federal del distrito 05.