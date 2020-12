Buscan otorgar licencia laboral a hombres trabajadores con hijos enfermos.



· Se trataría de un permiso de cinco días laborales, prorrogables y con goce de sueldo.



Establecer un permiso de paternidad para que los trabajadores puedan atender a sus hijos que requieran cuidados especiales por enfermedad, es el objetivo de un proyecto que presentó la senadora Sasil de León Villard, para modificar Ley Federal del Trabajo.



La legisladora propuso que este permiso sea de cinco días laborables, prorrogables y con goce de sueldo íntegro, y que aplique también para cualquier empleado que cuente con la tutoría o patria potestad de un menor, a fin de que pueda acompañarlos en sus correspondientes tratamientos médicos.



La legisladora de Encuentro Social sugirió que los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer o enfermedad -que requieran cuidados especiales- también gocen de esta licencia.



Mediante una iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Sasil de León señaló que cada centro laboral ha desarrollado sus propios esquemas de apoyo a los empleados, considerando las disposiciones legales actuales, como punto de partida para negociaciones entre representaciones sindicales y patronales.



Recordó que en la mayor parte de las relaciones laborales no se reconocen estos derechos, o en su defecto, son negociados en lo individual y al margen de la ley, en tanto no haya una reforma que establezca mecanismos más claros para su aplicación.



Explicó que la Ley Federal del Trabajo no prevé disposiciones sobre la ampliación de las licencias de paternidad, las condiciones en que deben considerarse como casos especiales, ni las prestaciones que puedan ser complementarias.



Ante esta problemática, la senadora dijo que debe imperar el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores y evitar, en todo momento, los roles sociales en el mercado de trabajo, pues pueden representar factores de discriminación.



En este sentido, se pronunció por impulsar la competencia igualitaria y considerar la necesidad de que los hombres trabajadores tengan la oportunidad de poderse incorporar en las responsabilidades del cuidado de la familia, mediante prestaciones laborales adecuadas, sin vulnerar las condiciones que las mujeres trabajadoras han ganado a lo largo de la historia.