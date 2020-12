Buscará Pablo Amílcar Sandoval consensos con todos los aspirantes de la candidatura a gobernador por Morena

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, manifestó que continuará buscando los consensos entre los aspirantes de la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena para llegar fortalecidos a la elección del 2021 y evitar el riesgo de perderla como lo avizoran los partidos políticos del PRI y PRD.



En un encuentro realizado con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Salomón Jara Cruz, militantes y aspirantes en la Costa Grande en Zihuatanejo, el diputado local con licencia afirmó que la clase política o ’algunos cuántos’ ya no serán los que decidan el futuro de Guerrero, "ahora será el pueblo el que tome esas decisiones".



Durante su intervención en la reunión, Sandoval Ballesteros hizo un reconocimiento al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López por los dos años de triunfo en los que dijo, se han establecido cambios profundos con este gobierno de izquierda y se han dado muestras de que sí es posible una transformación.



También felicitó a quienes se integran en este camino rumbo al 2021 y previó la llegada de más personajes que consideró, fortalecerán el movimiento en comparación al proceso electoral del 2018 o 2015 donde recordó que eran pocos los que participaban y manifestó que estos pronunciamientos deben de conformar una gran mayoría en torno a la Cuarta Transformación y el pueblo de Guerrero.



’No nos equivoquemos con que son las clases políticas, o con que son algunos los que van a decidir, aquí lo que ha dicho el senador Salomón Jara, lo que ha dicho nuestra dirigencia nacional, es que será el pueblo el que decida’, enfatizó Sandoval Ballesteros.



Coincidió con el delegado especial en la entidad en que es la unidad lo que debe prevalecer para dar muestra al país de que el estado de Guerrero, caminará, avanzará y dará muestra de que instalará la Transformación.



**En dos años de gobierno de izquierda, ha habido avances y transformaciones

Por la mañana, Pablo Amílcar Sandoval ofreció una conferencia de prensa donde reconoció el trabajo de Andrés Manuel López Obrador por las magnas obras, programas y avances que empiezan a sentirse entre la población, cumpliendo así con sus promesas de campaña y de transformación.



Llamó al pueblo a no dejarlo solo y unirse a esta lucha contra el gran mal que es la corrupción. En torno a la definición del próximo abanderado de Morena que tendrá que realizarse antes del 15 de diciembre, confió en que esta se realizará de manera clara, formal, seria y rápida, debido a que todos los aspirantes fueron informados de la metodología y ’nadie se pueda llamar sorprendido’ porque la consulta y definición la hará el pueblo de Guerrero.



’Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que haya algunos consensos, pero también estamos tranquilos de que ya hay una metodología, de que ya haya certeza, que desde el nivel nacional se esté prestando una atención específica al estado de Guerrero; también vemos que hay algunos queriendo participar en este proceso de manera sorpresiva, que no sabíamos que iban a participar y pues bueno, también tendremos que acercarnos a dialogar’, afirmó.



En el tema de las alianzas locales que ayer se registraron dos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por otro lado se unieron el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que a pesar de estas decisiones de contender contra Morena en el estado, hay un ánimo muy positivo a favor del partido del presidente de la República donde se van a buscar ’las grandes alianzas con el pueblo’, ya que son los únicos que enarbolarán los principios y causas de las minorías.



No descartó que recibirán el apoyo de militantes y simpatizantes del PRD, PT, PVEM, incluso, un sector de izquierda del PRI que van a apoyar a Morena.