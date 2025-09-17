Buscará Chapingo ser instancia certificadora nacional en manejo forestal





El maestro en ciencias David García Cíntora, Director de la División de Ciencias Forestales (DICIFO) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), presentó el Primer Informe de Actividades 2024-2027, en el que destacó el papel de esta División como referente nacional e internacional en la formación de profesionales y en la protección de los ecosistemas forestales en México, a través de la integración de conocimiento científico, educación de calidad y servicio a comunidades rurales.



Durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2024 y el 7 de julio de 2025, se impulsó la revisión y actualización de los cuatro programas educativos de licenciatura, con la conformación de comisiones especializadas y la aplicación de encuestas diagnósticas para adecuar los perfiles de egreso a las necesidades actuales del sector forestal, de la sociedad y de las agendas globales en torno a la sustentabilidad.



Uno de los logros más trascendentes fue la aprobación por parte del H. Consejo Universitario, del Centro de Investigación y Transferencia para la Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF), iniciativa que constituye un nodo de innovación institucional y fortalece la transferencia de conocimientos y tecnologías orientadas a fomentar la sustentabilidad ecológica, económica y social de los sistemas forestales.



Por primera vez en la historia de la DICIFO, representantes estudiantiles de los cuatro programas de licenciatura rindieron protesta como Consejeros Divisionales, marcando un precedente en la participación estudiantil. Además, se fortalecieron las prácticas de campo, viajes de estudio y recursos tecnológicos, incluyendo la adquisición de un dron Phantom y un dron Mavic MSS, herramientas clave para la enseñanza y la investigación.



Asimismo, se firmaron 10 convenios de colaboración, con nueve más en proceso, que abrirán nuevas oportunidades en investigación, docencia, capacitación, transferencia de tecnología y estancias profesionales.



En materia de protección forestal, en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) se reportaron quemas controladas en 5 hectáreas, combate directo de incendios en 10 hectáreas, saneamiento de 1,000 m³ de madera dañada, atención a 1,700 m³ de arbolado en riesgo y vigilancia en 1,640 hectáreas.



En el ámbito de la reforestación, se realizó la apertura de brechas con cepa común en el paraje ’Panaderos’ y la plantación de 6,000 plántulas de Pinus hartwegii, además del mantenimiento de 12 km de caminos principales, 60 m de sistema hidráulico y 5 km de línea eléctrica, con el apoyo de bicicletas de montaña para la supervisión de campo.



Con el apoyo del programa PROBOSQUE, en La Siberia y Las Cruces se dio mantenimiento a 22 hectáreas de Pinus cembroides, se reforestaron 29 hectáreas con especies como Pinus cembroides, Prosopis, Cupressus y Acacia, y se preservaron 160 hectáreas de bosque mediante inventario de carbono, acordonamiento en 5 hectáreas y poda en 10 hectáreas, fortaleciendo la capacidad de captura de carbono y la resiliencia de los ecosistemas.



Al concluir el Primer Informe de Actividades 2024-2027, el Dr. Angel Garduño García, Rector de la UACh, subrayó que en este primer año de gestión y de trabajo, se han logrado avances notables que reflejan el compromiso, la visión y el trabajo en equipo liderado por el M.C. David García Cintora.



El Rector destacó que la renovación del certificado Forest Stewardship Council (FSC) en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, es un logro que, además de reafirmar el liderazgo técnico de la DICIFO, abre la posibilidad de que la DICIFO se convierta en instancia certificadora nacional en manejo forestal.



La División de Ciencias Forestales está integrada 56 profesores-investigadores, 294 estudiantes de licenciatura, 14 alumnos de maestría, 6 de doctorado y 88 integrantes del personal administrativo que coadyuvan al desarrollo de las actividades sustantivas. Además de tener a su cargo la Brigada de Manejo del Fuego Chapingo (BMFCh), compuesta por alumnas y alumnos de diferentes carreras que, de manera extracurricular, combinan su formación académica con el aprendizaje práctico en la prevención y combate de incendios forestales.



