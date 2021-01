Buscaría Cabeza de Vaca diputación para tener impunidad ante LozoyaGate

Aterrado por la posibilidad de ir a la cárcel, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, buscaría una candidatura plurinominal en la próxima legislatura federal. Para ello cuenta con el respaldo de su partido, Acción Nacional (PAN).



En su sección de trascendidos, el diario Milenio destaca un recorrido que hizo el mandatario por la ciudad de Tampico, el cual coincidió con la definición de candidaturas en aquella región.



Las aspiraciones del mandatario colocarían al gobernador en una posición de fueron en el recinto de San Lázaro, donde no se le podría molestar por las declaraciones que reveló Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acerca de los presuntos sobornos que aceptó el tamaulipeco para aprobar las reformas de Enrique Peña Nieto.



De confirmarse la supuesta candidatura del aún gobernador habría un relevo para lo restante de la administración de Tamaulipas.



Según el periodista de El Universal, Salvador García Soto, el gobernador buscaría a un sustituto que le allane el camino a su hermano, Ismael Cabeza de Vaca, actualmente senador, para que contienda por la gubernatura en el 2022.



’Nos recuerda aquella anécdota de otro ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que allá por el 2016 fue a ver al entonces líder nacional del PRI para pedirle encarecidamente que su partido lo nominara a una diputación federal. ‘Yo no quiero fuero, lo necesito’, habría dicho Yarrington, hoy preso en EU por delitos de narcotráfico. ¿Será que ahora se repite la historia?’, concluye el columnista.POLEMÓN