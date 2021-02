Buscarían reelección al menos 20 diputados de Morena en Edomex

Toluca, Méx., a 04 de febrero de 2021. Al menos 20 diputados locales de los 38 que conforman el Grupo Parlamentario de Morena, buscarán la reelección en la Legislatura local, sin embargo, no será en automático, pues deberán sujetarse a los procesos internos de selección y demostrar su trabajo por la gente, así lo aseguró el diputado Maurilio Hernández González y presidente del Consejo Estatal del partido.



En conferencia virtual, acompañado de Isaac Montoya, delegado estatal del Comité Ejecutivo Nacional, sostuvo que será esta delegación la que se encargue de conducir los acuerdos y mesas políticas entre los actores de los distintos municipios y distritos electorales, y es la única vocería oficial y autorizada para informar sobre el proceso electoral.



’La reelección no implica que en automático van a quedar, tendrá que someterse al mismo procedimiento que todos los aspirantes, quien hizo un buen trabajo, seguramente el escrutinio de la ciudadanía lo va a premiar y quien no, lo van a castigar’, sostuvo el también líder morenista en el Congreso estatal.



De los 38 diputados del Grupo Parlamentario de Morena, solo 6 se han registrado para reelección, pero el plazo vence el 21 de febrero, aunque hasta ahora son al menos 20 quienes aspiran a repetir en su curul. Adicionalmente, son dos legisladores quienes ya se inscribieron en busca de candidaturas a presidencia municipal: Alfredo González, por Xonacatlán y Benigno Martínez, de Jilotepec.



Maurilio González sostuvo que son ’mitos’ las supuestas confrontaciones entre grupos, pues son más bien estrategias de personas interesadas en que se les tome en cuenta, pues en el partido prevalece la visión institucional hacia la unidad, aunque es un partido con apenas seis años que sigue en permanente construcción.



Montoya recordó que el Estado de México es la entidad que tiene la organización más sólida y amplia de Morena en todo el país y confió que en las elecciones de junio saldrá nuevamente fortalecida, pese a la alianza del TUMOR, (Todos Unidos Contra Morena), conformada por PAN-PRD-PRI, no será fructífera, pues al juntarse solo facilitan la maniobra para extirpar el TUMOR, y mandarlo al basurero de la historia.



’Si se están uniendo los adversarios no es muestra de fortaleza, sino de debilidad, es muestra de la desesperación con el único propósito no de impulsar agendas, o programas de gobierno, sino frenar el avance de la esperanza y evitar a toda costa de la consolidación de la Cuarta Transformación’, indicó el delegado estatal.



Montoya detalló que será la Comisión Nacional de Elecciones, quien definirá a los candidatos donde haya consenso y en aquellos casos donde no hay acuerdos, intervendría la Comisión Nacional de Encuestas. Reiteró que habrá revisión puntual para evitar candidatos incómodos y ser revisarán que no tengan antecedentes penales.



Los acuerdos de candidaturas por alianza Justos Haciendo Historia, definieron 23 para el Partido del Trabajo, 15 para Nueva Alianza, 81 para Morena, y 6 alcaldías donde irán solos como partido: Axapusco, Jalatlaco, Nextlalpan, Jaltenco, Chiautla y Almoloya de Juárez.