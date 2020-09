Cabildos se han convertido en grupos de poder y presión: Maurilio Hernández

Toluca, Méx., a 10 de septiembre de 2020. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González consideró que muchos Cabildos se han convertido en grupos de presión y poder, por parte de síndicos y regidores, para obtener beneficios particulares o partidarios en los Ayuntamientos.



Durante la reunión de trabajo de las comisiones de Legislación y Administración Municipal, y la Electoral y de Desarrollo Democrático, para discutir la iniciativa presentada por el senador Higinio Martínez Miranda, que propone disminuir el número de ediles en los municipios, aseveró que no se busca atentar contra la figura legal del Ayuntamiento, sino buscar su eficacia y terminar con prácticas inadecuadas o de abuso de sus integrantes.



’Quienes determinan el uso del gasto corriente en los Ayuntamientos son los Cabildos y tienen que ver con cuotas, porque se convierten en grupos de poder, de presión, se convierten en grupos de confrontación, a efecto de poder obtener un beneficio particular o partidario, ese es el problema de fondo y es al que deberíamos apuntar, no al hecho de reducir a algún regidor o síndico, o que con eso se va a afectar la hacienda pública’, acotó el coordinador de la bancada de Morena.



Precisó que la reducción dejará a salvo el derechos de los ciudadanos a ser representados, pues no se está eliminando la figura de los síndicos y regidores de representación proporcional, sino de ajustar el número, de garantizar que cumplan su función y sean el soporte legislativo y de fiscalización.



Ante la insistencia del PRD y PAN para que se analice más la iniciativa con la intervención de especialistas para no afectar la representación ciudadana y la democracia participativa, el coordinador morenista pidió entrar a precisar ’puntos finos’ y que ello no sea pretexto para alargar la discusión.



Durante el análisis, el diputado Faustino de la Cruz Pérez detalló que la actual configuración de los Ayuntamientos involucra a un total de mil 626 ediles, que significan erogaciones de dos millones de pesos anuales por cada uno y un gasto total de 3 mil 252 millones de pesos anuales.



El morenista presentó un planteamiento para abatir la representación en los municipios con menos de 50 mil habitantes y mantener la representación en municipios con más de 500 mil habitantes, inclusive Nezahualcóyotl y Ecatepec, lo que permitiría ahorrar entre mil 300 y mil 500 millones de pesos por año fiscal.



’La propuesta claramente busca avanzar hacia un gobierno más eficiente, entendido como la capacidad de hacer más y de mejor forma con menos recursos, con una política de austeridad y revisión a las verdaderas necesidades de los habitantes’, abundó.



La diputada Elizabeth Millán respaldó la iniciativa que busca generar un ahorro presupuestal pues hoy se requiere destinar a temas prioritarios como la salud, mientras que la diputada Mariana Uribe Bernal recordó que se requiere replantear el ejercicio presupuestal, y los servidores públicos están obligados a optimizar recursos humanos y financieros de los Ayuntamientos, garantizar mejores y eficientes formas de gobierno, y los funcionarios aprender a vivir en la justa medianía.



Mientras que el diputado Margarito González Morales reiteró que hay Ayuntamientos con sueldos excesivos para síndicos y regidores, pero baja producción de políticas públicas, y la propuesta a discutir trastoca intereses políticos, sociales y económicos de quienes en algún punto aspiran a ocupar dichos cargos.



La diputada Elba Aldana aseguró que hoy prevalece mucha desigualdad en designación de salarios y limitación de los mismos como presión política, y sugirió desglosar en la iniciativa los montos de ahorro que habría en materia de percepciones, el impacto de la estructura orgánica de cada Ayuntamiento, y en los empleos de mandos medios y superiores, así como el número de cargos de representación popular.