Cacahuatepec, en busca de ser municipio

(Carta a Don Héctor)





• Señalan olvido total del gobierno

• 35 mil familias viven en extrema pobreza



EL ARGUMENTO ES EL MISMO. EL OLVIDO de las autoridades, y en consecuencia, la falta de apoyos, de servicios, incluso los más básicos. Por ello, a través de sus representantes legales, los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde viven al menos 35 mil familias, en su mayoría indígenas y campesinos, solicitaron desde el miércoles al Congreso del Estado constituirse en municipio, con el único fin de lograr su desarrollo y su población viva mejor. Y es que, argumentan, no hay apoyos de los tres niveles de gobierno.

Isaac Valeriano García y Francisco Morales Pino, Presidente y secretario, respectivamente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la zona en donde se proyectó una presa hidroeléctrica, la cual además de generar electricidad se convertiría en un polo de desarrollo, con empleo y servicios para sus habitantes, lo dicen bien claro: ’estamos en el olvido’.



Por eso es que buscan constituirse en municipio. Confían en que sólo así, el estado y la Federación les canalizarán recursos de manera directa. Y es que, hasta ahora, sólo el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos, los ha visitado y en consecuencia les ha llevado apoyos. Otro que también les prometió apoyarlos con un tramo carretero fue el director de Cicaeg, Javier Taja. Del Gobierno Municipal, son muy pocos los recursos recibidos.



Sin embargo, el olvido más grande, y del cual no lo entienden, es el del gobierno de López Obrador. El mismo que prometió que primero estarían los pobres. De éste, ninguno de sus funcionarios se han ido a parar, hasta ahora, a los Bienes Comunales, y ello incluye a quien se desempeñaba como delegado en el estado de los programas federales, y que hoy, ahora sí, recorre los pueblos porque quiere ser candidato a gobernador.



Con los Bienes Comunales de Cacahuatepec, suman cinco los núcleos poblaciones que buscan constituirse en municipios, con el objetivo de que los recursos les lleguen de manera directa y no a y través de terceros. Igual que los otro cuatro, señalan abandono, olvido, desinterés y falta de compromiso de las autoridades. Sólo así, suponen, siendo municipios, sin depender de otros, podrán alcanzar el desarrollo y el progreso de sus pueblos, y en consecuencia, una mejora en el bienestar de su gente.



Hay que decirlo. Sin duda tienen razón Isaac Valeriano García y Francisco Morales Pino. De otra forma, difícilmente les llegará a los pueblos que representan la obra pública que requieren, como el puente para cruzar el río, escuelas para sus hijos, un hospital para atender a sus enfermos, caminos, y mayor seguridad pública. Y lo mejor; dicen cumplir con los requisitos establecidos para constituirse en municipio.



A eso, pues, fueron al Congreso del estado. A entregar su solicitud para constituirse en municipio, y cuya cabecera municipal sería precisamente Cacahuatepec. Está pues en manos de los diputados, cumplirle a las aproximadamente 35 mil familias de cuando menos 46 anexos, es decir, 46 pueblos. Ojalá y atendan su petición en favor de quienes buscan salir de la marginación a través de la organización y un municipio nuevo.



No es nuevo decir que el núcleo agrario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, si bien forma parte del municipio de Acapulco, la ciudad por excelencia del estado, por su vocación turística capacidad económica, de acuerdo a las autoridades federales, vía Coneval, es juna zona de muy alta marginación, de ahí que si la creación de un nuevo municipio en el estado es la alternativa para lograr su desarrollo, el Congreso del estado no debería tener mayor problema que autorizarlo.



Ciertamente, hay que decirlo, desde el gobierno que encabezó Vicente Fox se proyectó en esa región la construcción de una presa hidroeléctrica denominada La Parota, que como hemos dicho, además de generar electricidad se convertiría en un polo de desarrollo que tendría conexión con el Puerto de Acapulco. El proyecto contemplaba además empleo para la gran mayoría de los habitantes de las comunidades aledañas, escuelas, hospitales, carreteras y apoyos a los campesinos. Es decir, de ser una región pobre, se convertiría en una próspera región.



Pero…, pero ocurrió que vivales se aprovecharon del proyecto, oponiéndose a él. El resultado es que ante la oposición de algunos cuantos, aglutinados en lo que denominaron Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), los miles de millones de dólares que se pretendían invertir, se fueron a otro lado, específicamente al estado de Nayarit. Eso sí, quienes se opusieron al proyecto, como Marco Antonio Suástegui Muñoz, se convirtieron en nuevos ricos.



Hay que decirlo. Hoy como ayer, Cacahuatepec, y los pueblos aledaños viven en la marginación y pobreza. La Parota, era la solución a ello. Esa región, sin duda, sería otra, de progreso. El que siga así, se le debe al Cecop y a su vocero que vive en Acapulco.



Comentarios: [email protected]