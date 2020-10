Cacahuatepec pide ser municipio y proyectos que detonen su desarrollo

Las autoridades del núcleo agrario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec han iniciado un movimiento independentista para convertirse en municipio.

Para ello, ayer miércoles acudieron al palacio del Gobierno del estado y al Congreso local donde solicitaron su separación del municipio de Acapulco.

Señalan que la razón de su determinación es que no han recibido apoyos de los tres órdenes de gobierno, y se mantienen en el olvido y la marginalidad.

El presidente de ese núcleo agrario, Isaac Valeriano García, señaló que las 46 localidades de Cacahuatepec requieren urgentemente de proyectos productivos para generar desarrollo y empleos en la zona.

Se quejó que la población de este lugar ha sufrido con la pandemia del Covid-19 porque muchos de sus integrantes trabajan prestando servicios en la cabecera de Acapulco, y se han quedado sin ingresos.

Por eso ahora la población ve la necesidad imperiosa de convertirse en municipio y aceptar proyectos que detone económicamente la zona.

Anunció que la población está abierta a aceptar la construcción de una presa si es que el gobierno federal la propusiera.

Ya no la Parota –dijo–, que sea otro proyecto hidroeléctrico para la zona, con otro nombre para no generar controversias.

Un puente, un hospital, seguridad pública y escuelas de nivel superior es lo que demanda para atender a su población, integrada por 35 mil familias.

Pero lo urgente es un hospital para que atienda a sus enfermos, pues con la pandemia se han muerto muchos de sus compañeros, señaló Valeriano García.

’Muchos compañeros han fallecido por la pandemia, porque somos gente pobre, no tenemos recursos para curarnos o para trasladarnos a Acapulco, y por eso le pedimos al gobierno federal y estatal que nos apoyara con un hospital, necesitamos un puente porque el río crece muy grande en las lluvias y no podemos cruzarlo, hay pangas, pero peligramos’, recalcó el líder campesino.

No obstante a la queja, informó que los ha visitado Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social estatal, para llevar programas de Un Cuarto Más y de paneles solares para generar electricidad.

También Javier Taja, director de la CICAEG, con la promesa de pavimentar seis kilómetros de carretera, pero es poco para la necesidad, reconoció.

Pero del gobierno federal ’nadie nos ha visitado’, señaló el representante del núcleo agrario.

En el grupo gestor también estaba el secretario, Francisco Morales Pino, quien reconoció que el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota hubiera detonado el desarrollo en la zona, pero la inversión se fue al estado de Nayarit porque un grupo de comuneros agrupados en el CECOP impidió su construcción.

Según datos que traen en sus documentos, Cacahuatepec está ubicado por el Coneval como de Muy Alta Marginación, donde se carece de todo, y señala que un grupo de personas los pusieron como una comunidad conflictiva, que no permitió la instalación de uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país, pero sobre todo para los guerrerenses y para la región.

Por eso anuncian que buscaran al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que regrese a Guerrero el proyecto hidroeléctrico, y se comprometen a dar las facilidades para que este se instale y tengan fuentes de empleo que tanta falta hacen, porque si no hacen nada, ’seguiremos olvidados y marginados.’

Hoy, señalan, la pandemia les mostró un rostro que no conocían, pues vieron deambular a meseros, a prestadores de servicio, taxistas, pescadores, trabajadores, comerciantes, amas de casa, etc., pidiendo una despensa para sobrevivir.

Reconocen que es una situación penosa y difícil de enfrentar, porque carecer de seguridad social, por no tener trabajo formal, ni fuentes de empleo.

Ante eso, creen que la instalación del proyecto hidroeléctrico del rio Papagayo, traerá beneficios ya que garantizara como primera instancia el abasto de agua para las localidades y para la ciudad de Acapulco, así como potencializar las zonas agrícolas y detonarán nuevos destinos turísticos.