Cacería de féminas contra Félix

Quien está muy preocupado desde la semana anterior, es el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Decenas de feministas de las más radicales, violentas e incendiarias, amenazan con detenerlo, desnudarlo, pasearlo y exhibirlo como potencial violador y amenazador de mujeres.



Desde el pasado fin de semana, grupos de feministas de las más violentas se apostaron estratégicamente afuera de la sede del partido Morena, en Ciudad de México. La intención era detener al senador y aspirante a la candidatura a gobernador, Salgado Macedonio, quien se cuidó mucho en no asistir a registrarse; para ello envió un esbirro para entregar documentación.



Félix, desde la semana pasada se anda ocultando en distintos sitios, ante la advertencia que será detenido por las féminas radicales y violentas de la Cdmx, quienes se indignaron cuando se enteraron sobre la denuncia que pesa sobre el senador con licencia, acusado por delitos de violación, contagio sexual y amenazas por parte de una mujer que fue su empleada.



Salgado, ya no concede entrevistas presenciales; dijo que no había acudido a la sede del Morena, porque tenía problemas familiares; en las últimas horas, solo envía grabaciones a los medios. Se conoce que los grupos feministas se encuentran indignados; dispuestas a detener a Salgado Macedonio, por los delitos que perpetró contra una de sus ex empleadas.



Las mujeres radicales que han protagonizado enfrentamientos contra anti motines en la Cdmx, según distintas fuentes, lo van a capturar, desnudar y ’pasear’ en la Cdmx, como escarmiento contra sujetos violadores. Es más: En caso de que Salgado Macedonio se convierta en candidato -de cualquier partido- lo perseguirán y no lo dejarán hacer campaña, por donde se pare.



Félix, no acudió a la sede de Morena; envió a uno de sus ’achichincles’ para entregar documentación para su registro como aspirante a candidato a la gubernatura. La cacería de féminas radicales y violentas, ya empezó contra el polémico senador ex perredista… ¡Cuidado! ASTUDILLO: OCTAVO SITIO NACIONAL Más vale paso que dure, y no trote que canse.



Honor a quien honor merece: Héctor Astudillo Flores, logró situarse en el octavo lugar como uno de los mejores gobernadores de México; su crecimiento va en ascenso. Consulta Mitofksky de Roy Campos, en su evaluación de octubre a noviembre corroboró que el gobernador de Guerrero, Astudillo Flores, tuvo un crecimiento del 51.6% al 53.1%, catalogado como sobresaliente que lo coloca en el Octavo Sitio a nivel nacional.



El mandatario estatal Astudillo, no sólo por su atención a los conflictos más álgidos sino también por el combate al Covid-19 más otros asuntos como la inseguridad, a pulso se ha ganado el sitial del Octavo lugar dentro de los mejores gobernadores del país. Desde ayer Consulta Mitofksky dio a conocer su encuesta y el Ranking de buen desempeño que tiene el gobernador Astudillo Flores, casi al cierre del presente año.



Va en ascenso el mandatario guerrerense y en el ánimo de la población. En primer lugar va Yucatán, seguido de: Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila, Cdmx, Quintana Roo, Querétaro y Guerrero, que lo representa el gobernador Astudillo Flores.



MORENA: 18 ASPIRANTES… ¡DISPARATE! La gente pensante, los analistas, ya no saben si reírse, carcajearse o encabronarse, al enterarse que a la sede del partido Morena, allá en la Cdmx, fueron a inscribirse como ’potenciales’ a la candidatura a gobernador, hasta 18 aspirantes; de todo hay: de dulce, chile y manteca.



Más que patético el espectáculo sexenal que dieron en CDMX, por lo menos 14 ridículos políticos de Morena, entregando su documentación para inscribirse como aspirantes a la candidatura a gobernador. Devaluaron tal candidatura ciertos morenistas, que hasta risa dan.



Fueron hacer el ridículo los siguientes ’aspirantes’, quienes no tienen la remota idea de lo que significa la candidatura a gobernador: Cayetano, Marcial, ’Lopitos Jr.’, Helguera, Payán, Nicolás, Mojica, (de) Generadito, Cecilia, Nestora, Manzano, Eloy (sin diminutivo) y doña ’Chole’ de Iguala. Todos estos, serán eliminados; harán su teatrito chantajista, porque quieren hueso.



Finalistas por la carrera en la sucesión 2021 (ojo) serán: Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval, Beatriz Mujica y Félix Salgado Macedonio; éste último, se anda escondiendo para que féminas violentas no lo atrapen, ’encueren’, ’paseen’ y exhiban como ’violín’ y golpeador de mujeres. Adela, la van a eliminar por su marcadísimo nepotismo que ha convertido en nuevos ricos a toda su parentela en Acapulco… Punto. [email protected]