Cachetada a empresarios: reducción de impuestos no incentiva crecimiento, dice Nobel de Economía

Paul Krugman, ganador del premio Nobel de Economía en 2008, considera que la reducción de impuestos a las rentas más altas no genera beneficios para las arcas públicas ni provoca crecimiento económico, motivo por el cual la denomina una idea "zombi", que sigue avanzando pese a que debería estar muerta por haberse demostrado que es falsa.



Aunque el argumento no se refiere a los grandes empresarios de México, bien pueden caer dentro de esta dedicatoria, pues en todas las "propuestas" realizadas hacia el ejecutivo federal tanto por el CCE como por la Coparmex, por referir algunas, se plantea desde una reducción de impositivos, diferimiento de pagos y exención de servicios, hasta una solidarización de sueldos y la contratación de deuda para dar mayor liquidez.



La deuda pública sin embargo, tarde o temprano se paga con una mayor carga fiscal, generalmente entre la base gravable y no necesariamente de los beneficiados que la motivaron, lo que se contrapone a sostener las tasas actuales de impuestos en el corto y mediano plazos.



En el último libro del economista, ’Contra los zombis’, publicado por Crítica, examina a través de la recopilación de casi un centenar de artículos, una serie de ideas y creencias económicas que "devoran cerebros" pese a que son erróneas.



Hay "pocos conceptos" que hay sido puestos a prueba tantas veces como el recorte de impuestos y el crecimiento de impuestos, explica Krugman en una entrevista con Europa Press. "Lo hicimos con Reagan, lo hicimos con Bush, lo hicimos con Trump (...). En todas esas veces, las predicciones de la gente que dijo que los recortes de impuestos tendrían un efecto milagroso fueron erróneas", apostilla el autor.



"Las empresas digitales, todavía más que otras empresas, encuentran muy fácil realizar trucos contables"



En opinión del autor, está "muy claro" quién paga para que esta idea permanezca viva y "por qué" se hace. "Los ricos siempre están buscando excusas para reducir sus impuestos. Es una constante universal", subraya.



Preguntado sobre si es justo que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, grave los ingresos en lugar de los beneficios, el Nobel ha defendido que sí, debido a que estas empresas están "saltándose" los impuestos. "Lo que estás haciendo es buscar los impuestos que deberías estar recaudando por el valor de sus ventas", ha explicado Krugman.



"Las empresas digitales, todavía más que otras empresas, encuentran muy fácil realizar trucos contables para hacer que sus beneficios se materialicen en jurisdicciones de baja fiscalidad", ha criticado Krugman, poniendo como ejemplo a Irlanda, cuyo PIB creció más de un 26% en 2015 por los flujos financieros de multinacionales.



En México, la oposición también ha criticado y se ha subido al barco de defender las exenciones para las empresas que comercialicen servicios digitales.



Por otro lado, y en contrasentido con la línea gubernamental de México, Krugman critica en las páginas de su libro la austeridad económica, especialmente en tiempos en los que el desempleo es elevado, algo que se produjo en los años posteriores a que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008 y provocara la posterior crisis. "Todas las pruebas indican que la austeridad es mala para la economía", indica.