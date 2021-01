Caciques buscan ingresar a MORENA para destruirlo como se dió en el PRD, advierte Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Cuajinicuilapa, Gro., 05 de enero 2021.- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros reiteró la importancia de que se transparente la selección de candidatos y se coloquen filtros para evitar que ingresen a Morena, personajes que solo ambicionan el poder y no combatir la impunidad, la corrupción para lograr una verdadera transformación como lo establecen los estatutos y principios del movimiento.



En el pueblo de San Nicolás en Cuajinicuilapa, arropado por líderes del pueblo Afromexicano, Pablo Amílcar Sandoval, reiteró que no se irá del partido del cual fue constructor, llamando a los fundadores de Morena a reorganizarse y defender los ideales, evitando dejar entrar a personajes que buscan destruirlo como sucedió con el PRD que hoy va ’subordinado’ en una alianza con el PRI, violando todos los ideales que la izquierda representa.



Advirtió que no se puede permitir abrir las puertas a caciques y a quienes ambicionan el poder, corriendo el riesgo de perder la ruta verdadera de la 4T, ya que Morena representa ese anhelo de justicia, libertad e igualdad que requiere Guerrero.



’Ahora lo que están tratando de hacer es tomar este instrumento, primero no lo querían, primero despreciaban a Morena, decían que Morena no iba a ganar, que no iba a servir, que no tenía estructura y ahora que ya está ganando Morena, ya que arrancó el movimiento, que vamos adelante y ya que hemos demostrado la fuerza y la organización, ahora sí, dicen: Nosotros también siempre hemos sido morenistas, siempre hemos querido que Andrés Manuel gane y que gane la verdadera izquierda; bueno pues esos ahora quieren abordar este gran movimiento y desplazar a todos los que han estado’ afirmó



Sandoval Ballesteros refirió que este movimiento fue construido desde abajo y no debe terminarse por decisiones ’mal tomadas’ y se entreguen a los mismos, por ello planteó que el CEN debe garantizar lo que marca el estatuto, tal como se realizó en 2015 y 2018, donde no hubo ninguna impugnación.



Por su parte la diputada local, Perla Xóchilt García Silva, reconoció que hubo una falta de transparencia, que no se ha dado claridad en la selección del candidato y que causa polarización en la sociedad, reiteró que continuarán en la ruta de la 4T donde afirmó que ’no se lucha por una candidatura, se lucha por el proyecto de transformación en Guerrero’.



Por su parte el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, dijo que estarán en la ruta de la exigencia para que se garantice la aplicación de los principios y valores de Morena, evitando que se desvié el verdadero camino por el que se construyó este instituto; recordó que la exigencia de transparencia fue un tema que empujaron desde antes de que se diera la designación del nuevo presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, y busca garantizar que el movimiento cumpla las verdaderas expectativas del pueblo.



La regidora, Antelma León Marcial, en su participación refirió: ’Queremos decirle que con cargo o sin el, nosotros vamos a seguir en Morena, y vamos a seguir con nuestro líder Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, estamos con usted, y como dijo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada’.



En este evento estuvieron presentes el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, las diputadas, federal, Araceli Ocampo Manzanares y locales, Nilsan Hilario Mendoza y Perla Xóchilt García Silva, las regidoras, Antelma León Marcial de Cuajinicuilapa, Edith Vargas por Ometepec y Aurelia Morales Aparicio de Tlacoachistlahuaca, los integrantes de los comisariados, Pablo Domínguez, Cohimbre Soriano Martínez, comisario ejidal de Juchitán y Félix Santana Alonso, Coordinador de comisarios, entre otros.