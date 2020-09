Caciques del PRI se reúnen para orquestar ataques contra el gobierno de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 23 de septiembre del 2020.- Diversas organizaciones pertenecientes al PRI orquestan una serie de ataques contra del gobierno municipal de Ecatepec, con el objetivo de crear ingobernabilidad y presionar para obtener beneficios.



Luego de la reunión denominada PRImero Diálogo e Inclusión, convocada el pasado 8 de septiembre por dirigentes priistas de Ecatepec en el Centro Cívico de Santa Clara a la cual acudieron ex diputados, ex candidatos a la presidencia municipal y regidores en funciones, líderes de diversas organizaciones iniciaron una serie de actos de presión en contra del gobierno que encabeza el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.



El pasado 21 de septiembre la dirigencia en Ecatepec del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) convocó a sus agremiados a concentrarse frente al palacio municipal en plena pandemia de coronavirus, para exigir al gobierno local la firma del convenio anual.



Dicho convenio establece diversas prestaciones laborales, algunas de ellas descabelladas como la entrega de regalos por los días del Niño y de la Madre, becas, viajes y uniformes deportivos.



Los inconformes se mantienen en plantón frente al palacio municipal y han rechazado diversas propuestas del ayuntamiento para la firma del citado convenio laboral, las cuales plantean el respeto irrestricto a las prestaciones laborales, pero eliminar aquellas consideradas superfluas, como las citadas anteriormente.



La dirigencia del Movimiento Antorchista igualmente convocó a movilizaciones en contra del gobierno de Ecatepec para exigir obras y servicios públicos en sus comunidades, a pesar de que se trata de asentamientos irregulares que carecen del reconocimiento legal necesario para proporcionar los servicios.



Los dirigentes antorchistas convocaron a una movilización que incluye el bloqueo de vialidades principales del municipio y la consecuente afectación a miles de personas.



Igualmente el grupo de taxistas denominado ’Los 300’, vinculado al PRI, intentó bloquear vía Morelos, lo que no logró debido a la poca participación de sus integrantes.



De la misma manera un grupo de líderes priístas de la colonia Ciudad Azteca convocó a habitantes de esta comunidad a realizar protestas para exigir a las autoridades municipales suministro de agua potable, a pesar de que la escasez se registró por una fuga en la red que abastece a esta comunidad, ya reparada, y de que el organismo Sapase distribuyó el líquido a través de pipas.



Las citadas movilizaciones ocurren casi de manera simultánea después de la reunión realizada en el Centro Cívico de Santa Clara, convocada por dirigentes priistas como el regidor Daniel Cruz Martínez, el ex candidato Isidro Moreno Árcega y el ex alcalde Sergio Díaz, entre otros.



Al parecer en la reunión se acordaron acciones orquestadas para desestabilizar al gobierno municipal de Ecatepec, de Morena, con el objetivo de desacreditarlo ante la ciudadanía.



Como se sabe, en el 2021 se realizarán elecciones en el Estado de México para elegir ayuntamiento y diputados locales y federales, por lo que la intención del PRI es recuperar el municipio, a pesar de que en los comicios del 2018 más de 500 mil ciudadanos rechazaron la opción priísta y eligieron la del cambio.