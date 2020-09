Caciques universitarios, multimillonarios

AMLO ordenó atrapar a Gerardo Sosa

Pretendía la gubernatura por Morena

UIF: no justificó US$ 150 millones

Refinería de Tula, foco de riesgo social





Algunas veces necesitas encarar la adversidad a fin de lograr ser exitoso

Zig Ziglar, escritor estadounidense







La Fiscalía General de la República atrapó al presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa. La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, configuró el delito de lavado de dinero por 151 millones de dólares, algo así como 3,500 millones de pesos, lo que cuesta el avión presidencial en rifa.



Atrás del entramado que armó para juntar tal cantidad de dinero que fue congelada en un paraíso fiscal logró comprar voluntades. Incluso compró la franquicia de Morena en Hidalgo. Así se quedó con 3 de las 84 candidaturas morenistas a alcaldías, que se disputarán en octubre. A Tulancingo, envía a su hermano Damián, a Mineral de la Reforma, designó a Arely Maya, esposa del actual alcalde Raúl Baños. Todas se desmoronaron. Al mismo tiempo, armaba su candidatura para el gobierno estatal, por Morena.



Raúl Baños, edil morenista en Mineral de la Reforma, es clave. Fue detenido el viernes pasado por corrupción. Hombre muy, pero muy cercano a Sosa. Se sabe que podrían ir contra su esposa Arely Maya, candidata a esa alcaldía. El cochinero en las finanzas de la alcaldía es monumental.



Funcionarios de la Universidad, bajo el rectorado de Adolfo Pontigo Loyola, según sabemos, ayer desaparecieron. También se cimbró la estructura del Congreso local encabezado por el morenista Ricardo Baptista, único fiel seguidor del ’dueño’ de la UAEH.



Este caso dejará una enorme estela de corrupción que mancha a Morena y podrían caer más políticos ligados al lavado de dinero. No se sabe (porque no lo especificó la FGR, de Alejandro Gertz Manero) cual es el origen de esa grandiosa suma.



PODEROSOS CABALLEROS



PRI, NOROÑA Y EL PT: Gerardo Fernández Noroña quería enseñarle a hacer chiles en vinagre a ’don Clemente Jacques’. De hacer talacha legislativa, el PRI conoce y mucho. Así, que si querían robarle la Mesa Directiva de San Lázaro, simplemente el petista chocó con pared. Ahora el petista acusa al presidente López Obrador de meter la mano en la vida del Congreso. Grave acusación.



REFINERÍA DE TULA, CONTAMINADORA: Hace unos días en Tula, Hidalgo, una falla en los trabajos de mantenimiento de los ductos de combustóleo en Tepetango, provocó una fuga que contaminó 350 hectáreas de al menos 6 municipios. La responsabilidad es de la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, al mando de Felipe Careaga Campos. Los daños son incalculables. Ni la Profepa encabezada por Alicia Mendoza Vera, ni el gerente de la Refinería se hacen responsables del desastre ecológico que afecta a más de 300 mil hidalguenses. Otro crimen ecológico de Pemex, impune.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



MORGAN STANLEY: Morgan Stanley, que lidera en México Jaime Martínez-Negrete, donó 100 mil dólares a Médicos Sin Fronteras/Médecins Sans Frontières (MSF) para su trabajo en América Latina. Estos fondos, que se suman a otra ayuda económica de Morgan Stanley para MSF en Europa, complementan la misión de ofrecer cuidados intensivos a pacientes críticos, aislamiento médico para casos moderados o leves de COVID-19 y promover la salud en áreas urbanas y rurales.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos