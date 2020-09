Cada integrante del Cabildo tiene su tarea, que las cumpla: Adela Román

’Trabajo por Acapulco y no ando en campaña’, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo al ser cuestionada por los dimes y diretes que ha habido últimamente en el interior de la fracción de Morena, y ’si yo soy parte de la solución los exhorto a que nos sentemos a platicar, pero no a exhibirnos y pelear’.



Entrevistada por representantes de los medios de comunicación en la ceremonia de toma de protesta del comandante de la IX Región Militar, la alcaldesa fue tajante al decir que a ella le preocupa el partido y la figura del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.



En cuanto a los regidores de su propio partido que se han manifestado en su contra en el marco de su Segundo Informe de Gobierno Municipal, precisó que es el grupo afín al delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ’compañero a quien respeto y aprecio, por eso, le hago un exhorto para que nos convoque a todos y limar asperezas de manera interna’.



Indicó que los tres ediles de Morena que expresaron su postura en el II Informe de Labores son personas allegadas al delegado Federal Pablo Amílcar Sandoval, ’ellos traen un pleito interno que tienen que dirimir’, y reitero que su único interés es Morena y la figura presidencial de López Obrador.



Aseveró que, aunque no anda en campaña, hay grupos de personas que le dicen, ’Nosotros te apoyamos, ¡adelante! Hay encuestas. Antes no aparecía en ellas, Cada vez hay más posicionamiento, aunque no estoy haciendo campaña. Voy a ver que define el partido y con base a eso tomaré la decisión si pido permiso o no’.



Hizo hincapié que la administración municipal es un cuerpo colegiado donde debe de prevalecer una relación de trabajo y respeto y no de negociaciones, donde cada uno tiene una responsabilidad y la tienen que cumplir.



’A mí me toca la administración; la sindica procuradora tiene que cuidar, vigilar, de opinar, pero no es quien manda en la seguridad pública; el compañero síndico administrativo tiene sus tareas ¡que las desempeñe! Cada presidente de comisión y cada regidor tiene sus tareas. Yo los invito a que cada uno haga lo que les toque y estoy segura de que a Acapulco le va a ir super bien’, finalizó.