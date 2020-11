Cadáver de Maradona envuelto en mortaja de la polémica

+Se entrega trabajador que se tomó foto con el cuerpo de Maradona



+’Era un genio que obviamente había perdido el control de su vida en los últimos años’, dijo Franz Beckenbauer a la revista Bild.



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Como en vida, después de muerto, sigue siendo motivo de nota roja. Su cadáver sigue envuelto en la mortaja de la polémica. El gobierno de Argentina, que encabeza Alberto Fernández, denunció al de la ciudad de Buenos Aires por la actuación policial en los disturbios que se produjeron en el acceso al velatorio del ex futbolista Diego Maradona en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.



Concretamente, la Secretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo nacional presentó una denuncia contra el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia y Seguridad Comunal, Diego Santilli, para que se investiguen varios casos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona, aseguró el diario El Clarín.



Al texto de la denuncia se habrían adjuntado imágenes en las que se habla de represión violenta en unos incidentes en los que según medios locales se dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma.



Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del futbol mundial, falleció el pasado miércoles de un paro cardiaco y el Gobierno cedió la Casa Rosada de Buenos Aires para que los ciudadanos pudieran despedirse de su ídolo, especialmente recordado por encabezar a la selección argentina en el triunfo en el Mundial de 1986.



Sin embargo, debido al interminable flujo de personas, la Policía intervino durante la tarde del jueves en una acción que desató disturbios y acabó con varias personas trepando por las rejas de la Casa Rosada en un intento de acceder al salón donde estaba el féretro, hecho que desencadenó la suspensión del velatorio.



Diego Molina, el trabajador de los servicios funerarios que se tomó una foto con el cuerpo de El Diez se entregó a las autoridades, las cuales iniciaron una investigación de oficio bajo los cargos de profanar un cadáver, de acuerdo con medios locales.



En tanto, el mundo del deporte le rinde homenaje al Pelusa. El ex futbolista alemán Franz Beckenbauer recordó las dos finales de la Copa del Mundo en que tuvo que enfrentar a Maradona.



’Fue mi mayor problema. Me caía bien. Era un genio que obviamente había perdido el control de su vida en los últimos años. Era obvio», dijo Beckenbauer a la revista alemana Bild.



Con un minuto de silencio y aplausos antes de los duelos de esta jornada, la Liga Premier realizó un acto en conmemoración de Maradona, donde incluso lloró de emoción el entrenador del Everton, el italiano Carlo Ancelotti.



El París Saint-Germain también se refugió en la camiseta número diez para llorar al argentino. ¡Adiós el 10! Descansa en paz Maradona decía el mensaje, junto con la imagen del ex jugador, de la casaca que vistieron Neymar, Ángel di María, Leandro Paredes y Kylian Mbappé antes del partido contra Burdeos.



Incluso en una protesta parisina contra una ley de seguridad que restringiría la publicación de imágenes de agentes policiacos, utilizaron la manta que estaba en la cerca de una construcción con la imagen de Maradona y la frase Nació la mano de Dios lleno de alegría en el pueblo.