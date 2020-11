Cae 50 por ciento afluencia al Black Friday: e Toro

Las bolsas europeas iban a la baja esta tarde de lunes, con excepción del DAX de Alemania, que subía 0.6% impulsado por firmas como BASF, Henkel, Merck y Vonovia. Es el primer día de reunión de la OPEP+, en donde se espera que se mantengan los recortes en la producción de petróleo. El precio del oro negro caía 0.7% esta mañana, a la espera de más indicios de consensos.



Aumento de las ventas online del Black Friday



Las bolsas de EU abrieron mixtas, con sólo el Nasdaq con una muy pequeña ganancia que cayó en rojo minutos más tarde. Dado que muchos consumidores eligen (o se ven obligados a) comprar desde casa, las ventas en línea del Black Friday alcanzarán un récord este año. Según los datos de Adobe Analytics, el total será de entre 8,900 millones y 9,600 millones de dólares, un aumento de más de 20% en comparación con el año pasado.



Según los datos, 42% de las ventas provinieron de teléfonos inteligentes y los minoristas que ofrecenrecolección en la acera y métodos de entrega más rápidos disfrutan del mayor impulso de ventas. Para los minoristas que aún dependen de las operaciones físicas, la noticia fue menos positiva. El WSJ informó que las empresas que rastrean el tráfico peatonal estimaron que aproximadamente la mitad de las personas visitaron las tiendas el Black Friday en comparación con el año pasado.



S&P Global va por IHS Markit



Las conversaciones de Salesforce sobre un acuerdo con la empresa de comunicaciones Slack dominaron los titulares a fines de la semana pasada, pero viene un acuerdo aún mayor.



Según The WSJ, la firma de información financiera S&P Global está en conversaciones avanzadas para comprar el gigante de datos IHS Markit por 44,000 millones de dólares. Si ese precio se mantiene, el acuerdo sería el más grande en Estados Unidos este año. El precio de IHS Markit subía casi 7% esta mañana, mientras que el de S&P subía más de 2%.



En otros titulares, la plataforma de renta a corto plazo Airbnb y la empresa de entrega de alimentos DoorDash revelarán rangos de valoración más altos de lo esperado para sus ofertas públicas iniciales en los roadshowsde esta semana. Bloomberg informó que Airbnb apuntará a un rango de valoración de 30,000 a 33,000 millones de dólares, mientras que DoorDash se disparará de 25,000 a 28,000 millones de dólares.



Actualmente, una gran cantidad de empresas están presionando para completar las OPI antes de fin de año, incluida la compañía de préstamos Affirm, el minorista de descuentos Wish y la compañía de juegos Roblox.



Dow no alcanza la marca de 30,000 al cierre del viernes



Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el jueves por el feriado del Día de Acción de Gracias y el volumen de operaciones del viernes fue reducido, con gran parte de las empresas estadounidenses aún cerradas por el día. El promedio industrial Dow Jones no llegó a cerrar la semana después del hito de 30,000 puntos que había alcanzado a principios de semana, pero subió 1.5% en el transcurso de la semana. De manera similar, el S&P 500 subió 1.6%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 2.5% para llevar su ganancia del año hasta más allá de la marca de 35%.



Fue la cuarta semana consecutiva de ganancias para los precios del petróleo crudo, que alcanzaron su nivel más alto en más de ocho meses, mientras que las cifras iniciales de solicitudes de desempleo semanales alcanzaron su nivel más alto en cinco semanas.



Con la temporada de reportes del tercer trimestre llegando a su fin, la caída de 6% en las utilidades del S&P 500 para el trimestre fue impulsada en gran medida por solo tres industrias: petróleo y gas, aerolíneas y el sector de hoteles, restaurantes y ocio. Sacando esas tres industrias de las 63 en el S&P 500, las compañías restantes habrían generado un crecimiento de las utilidades en lugar de una disminución.



S&P 500: +0.2% viernes, +12.6% en el año (+1.6 en la semana)

Dow Jones: +0.1% viernes, +4.8% en el año (+1.5% en la semana)

Nasdaq Comp.: +0.9% viernes, +36% en el año (+2.5 en la semana)



Los gigantes del petróleo del Reino Unido se enfrentan al alza del precio del crudo



Las acciones que cotizan en Londres se mantuvieron casi planas la semana pasada, habiendo obtenido ganancias de dos dígitos durante el mes pasado. Hubo ganadores y perdedores importantes la semana pasada. Los gigantes del petróleo BP y Royal Dutch Shell aprovecharon el alza del precio del petróleo para obtener importantes ganancias semanales en el precio de sus acciones. BP sumó 7.6%, llevando su ganancia de un mes 33.7%, mientras que Royal Dutch Shell sumó 9% y su ganancia de un mes se situó en 40.4%.



Antofagasta y Rolls-Royce estuvieron entre los otros grandes ganadores de la semana, con ganancias de 9% y 8.3% respectivamente. En el otro extremo del espectro, la firma de verificación de crédito Experian sufrió una semana difícil después de entregar su reporte semestral con una caída del precio de sus acciones de 11.1%.



En el FTSE 250, Cineworld, la empresa de viajes Tui, la empresa de cruceros Carnival y easyJet obtuvieron ganancias significativas. Cineworld subió 27.4%, llevando su ganancia de un mes más allá de la marca del 100% (aunque permanece más del 70% en números rojos para 2020), luego de la noticia de que ha asegurado un salvavidas financiero.



FTSE 100: +0.1% viernes, -15.6% en el año

FTSE 250: +0.3% viernes, -11.1% en el año



Qué Vigilar



Zoom Video Communications: los inversionistas en la empresa de comunicaciones por video Zoom han sido recompensados generosamente este año, con un aumento anual en el precio de las acciones cercano a 600%, ya que el trabajo masivo desde casa ha generado una gran demanda de herramientas para reuniones virtuales. La compañía entrega su reporte trimestral el lunes, donde habrá varios puntos clave. En primer lugar, lo que ha sucedido con las cifras de nuevos usuarios a medida que continúa la pandemia, pero quizás lo más importante sea el éxito de la empresa en convertir a los usuarios gratuitos en suscriptores de pago. Después de sus rápidas ganancias, los analistas de Wall Street se dividen entre Comprar y Mantener.



Precios de la vivienda en el Reino Unido: Nationwide entregará mañana los datos de precios de la vivienda en noviembre. En octubre, informó que los precios de la vivienda habían aumentado un 5.8% interanual en el Reino Unido y 0.8% en comparación con el mes anterior. Según Trading Economics, el pronóstico de consenso para noviembre es una ganancia interanual de 5.5% y una ganancia de 0.3% frente a octubre.



Crypto corner



Aumento de Bitcoin "causado por PayPal"



Bitcoin se acercó a un máximo histórico la semana pasada, y la firma de inversión en criptografía Pantera Capital dice que fue PayPal.



En un informe publicado en Medium, Pantera cita que la entrada de PayPal al mercado ha provocado un aumento de la demanda del criptoactivo más grande del mundo. El autor del informe afirma: ’Cuando se puso en marcha PayPal, el volumen empezó a explotar. El aumento en el volumen de itBit implica que dentro de las cuatro semanas posteriores a su lanzamiento, PayPal ya está comprando casi el 70% del nuevo suministro de bitcoins.



"Trescientos millones de personas acaban de tener acceso instantáneo a Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas".



PayPal lanzó servicios de criptoactivos en EU a principios de noviembre, y los usuarios pudieron negociar hasta 20,000 dólares en criptoactivos por transacción.



BTC se ha recuperado para cotizar en alrededor de 18,643 dólares esta mañana, luego de que una venta masiva derribó el criptoactivo a casi 16,000 tras un nuevo máximo histórico de 19,500 dólares la semana pasada.