Cae espada de Damocles al futbol mexicano: virtual adiós al Ascenso Mx

+Desaparecerla tendrá un gran impacto social y económico, estima



+Se estaría arrebatando, analiza, el espíritu deportivo del Tri, con el que fue campeón del mundo Sub-17



+Decisión de reuniones sobre el futuro de la Liga espera ratificación de 18 dueños de clubes de Primera División



+Jugadores piden salvar la categoría



+Auguran «colapso» del balompié local



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Aunque fue virtualmente sepultada –una suerte de Espada de Damocles al balompié local–, la Segunda División del futbol mexicano está en un proceso de evaluación con reuniones múltiples en las que participan 12 clubes que componen el torneo. La decisión final aún no es oficial. Aunque su desaparición será mero formulismo. Reflejo de la ancestral tiranía del balón. Y que agravará la pandemia del coronavirus.



’Desaparecer la Liga de Ascenso, así como eliminar el descenso para los equipos de la Primera División, significaría un retroceso muy grande para el futbol mexicano’, asegura el técnico Raúl Potro Gutiérrez, campeón del mundo con la selección nacional Sub-17 en México 2011.



Sostiene:



’A demás de afectar el aspecto deportivo, dicha determinación tendría un fuerte impacto social y económico en las regiones donde existen clubes de esa categoría.’



En un comunicado de prensa, la Liga Ascenso MX, explica:



’Cuando se tengan todos los elementos que conformarán la estructura de esta división, se informarán con oportunidad los acuerdos.’



A mediados de marzo pasado, el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, informó a través de un boletín que ’hay un debate dentro de la comunidad del futbol sobre la mejor organización que permita el fortalecimiento deportivo y financiero de la Liga MX y la Liga de Ascenso MX, dada la actual coyuntura que atraviesa México y el mundo’.



Según él, ’existe una limitante para el ascenso de equipos que se encuentren en la condición de multipropiedad, independientemente de si logran la certificación o no’.



Sin embargo, Potro Gutiérrez, tiene otra perspectiva. Evalúo que en caso de que los federativos y los dueños de los equipos del ascenso finalmente determinen aplicar dicha medida, la cual consideró una decisión sumamente errónea, se le estaría arrebatando al balompié tricolor la esencia competitiva y el espíritu deportivo.



’La lucha que existe entre los equipos, es decir, esa pelea por un lugar en el máximo circuito o por no descender, es importante para que los clubes no caigan en el acomodo, en la mediocridad. Pero con esto, se sabrán seguros, no habrá inversión ni ganas de hacer mejor las cosas. En ese sentido, creo que el deporte perderá demasiado.’



En cuanto a las repercusiones sociales y económicas que ocasionaría la eliminación de la Liga de Ascenso, el Potro apunta que en este momento, en el que prevalece una crisis económica, tanto en México como en el resto del mundo, debido a la pandemia del coronavirus, lo que menos se requiere es agravar la situación y la incertidumbre financiera en las regiones donde se ubican los equipos de dicha categoría.



’No sólo se van a quedar sin empleo y sin recursos los jugadores y los equipos del ascenso, sino también quienes directa e indirectamente dependen del futbol en esas localidades. Como los que venden en los alrededores de los estadios o prestan servicios en la zona.’



Reflexiona el otrora entrenador de equipos como el Atlante y el extinto Potros Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), ambos de la Liga de Ascenso:



’Desde un punto de vista cultural, el futbol siempre va ayudar a una sociedad que lo que menos quiere es gente ociosa, muchos se pueden quejar de él, pero es un deporte que mantiene activa a la población, los niños y los jóvenes se motivan de forma positiva y puede ser de mucho provecho para las regiones.’



Aunque la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no anuncian de manera oficial la desaparición de la Liga de Ascenso, Gutiérrez subrayó que sustituir dicha división por una liga de desarrollo, como se especula pretende hacer ambos organismos, le restaría calidad a los jugadores nacionales.



’Los elementos que jugarían en esta supuesta Liga estarían compitiendo con gente de la misma edad (menores de 23 años) y si algo necesitan esos chavos es foguearse con futbolistas de experiencia, que los ayuden a desarrollarse para ser prospectos de Primera División.’



Salto de calidad



Abunda el estretega:



’Si lo que se busca es mejorar el nivel de estos futbolistas se necesita una competencia diferente, no entre puros jóvenes, pues eso no garantiza que vayan a dar un salto de calidad hacia el máximo circuito.



’Una liga de desarrollo puede servir para sacar nuevos jugadores, pero ¿con qué nivel? En cambio, el aprendizaje que los juveniles tienen con los de experiencia es muy útil y obviamente repercute en la calidad del balompié nacional, esa convivencia hace que los equipos sean altamente competitivos.’



En fin, puntualiza, ’para desaparecer una división de ascenso es necesario analizar muchos detalles, más allá del económico, pero confío en que no se llevará a cabo esta determinación.’



Ratifican desaparición



Ante la propuesta de crear una Liga de desarrollo, el diario El Economista buscó la postura de los presidentes de clubes como Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Tampico Madero, entre otros, para conocer la definición e impacto que significa el proyecto; sin embargo, declinaron una respuesta.



A pesar de ello, Abraham Isai Riestra, futbolista de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, confirmó que la desaparición del Ascenso Mx es verdad y enfatizó el apoyo de la directiva para buscar revocar la decisión.



’Por mensaje de WhatsApp, el capitán del equipo nos hizo saber de la desaparición del torneo. Nosotros siempre tratamos de estar en comunicación con el presidente, quien nos ha tratado con calificación de 10 y nos mostró su apoyo para pelear hasta donde podamos por continuar’, expresó el jugador del equipo de la UAT.



’Es muy triste –agregó– cómo se maneja está situación. Dos o tres personas con la mano en la cintura pueden terminar con la ilusión de mucha gente.’



El director deportivo de Venados de Mérida, Luis Miguel Salvador, exfutbolista profesional, mencionó a la cadena UNANIMO Deportes que siete equipos votaron a favor de que no hubiera descenso ni ascenso y sólo cinco equipos porque se mantuviera el mismo esquema de los últimos años.



El mismo directivo confirmó que no habría descensos ni ascensos en los próximos seis años, por lo que todas las estructuras de clubes que se han formado para buscar su pase por méritos deportivos ’se van a un colapso’.



Hasta el momento se manejan diversas versiones para suplir el Ascenso por una Liga de desarrollo para jóvenes; sin embargo, no existe ninguna versión oficial por parte de la Femexfut o Liga MX.



Pobre futbol mexicano.