Cae primer funcionario del equipo de Ana Guevara

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Han pasado 20 meses desde que la administración de la polémica Ana Gabriela, medalla de plata en la olimpiada de Atenas 2006, Guevara tomó control de la Conade. Durante todo este tiempo las tensiones dentro del organismo por investigaciones sobre el mal uso de los recursos públicos, acusaciones por corrupción, entre otras irregularidades, dieron un paso concreto de sanción. Su gestión tiene una brillante opacidad.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó al subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez Morteo, tras incumplir obligaciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



El área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Conade acreditó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan al sur de la Ciudad de México, a personas que no eran atletas de alto rendimiento.



Y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), autorizadas por el ahora ex funcionario.



En un comunicado, la SFP, encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, detalló que los servicios fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la supervisión de Benítez Morteo, a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico, así como las condiciones adecuadas en las personas físicas que asuman tareas públicas.



’El servicio público no debe ser tomado como un privilegio, sino como una de las más elevadas responsabilidades sociales. Requiere probidad, profesionalismo y compromiso con el cuidado de los recursos públicos’, argumentó la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.



Desde el año pasado, la SFP investiga diversas irregularidades en la Conade –dirigida por la ex velocista Ana Gabriela Guevara–, donde entre otras la dependencia federal identificó inconsistencias en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.



En el documento, la SFP detalló que la resolución responde a la instrucción de su titular ’de atender con toda prioridad y diligencia las denuncias ciudadanas de probables actos de corrupción, varias de las cuales motivaron que durante 2019 se iniciaran expedientes de investigación y se realizaran siete auditorías a la Conade, en las que se determinaron 22 observaciones, como lo señala el Informe de Fiscalización 2019 de la Función Pública’.



Recientemente, varios funcionarios de la Conade, entre ellos Guevara, enfrentan una denuncia de empresarios veracruzanos al presuntamente participar en un atentado con armas de fuego, los empresarios además los acusan de extorsión y fraude en una licitación de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V.



