Cae secretario de Seguridad de QR por represión a feministas en Cancún

El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, fue separado de su cargo tras la represión policial a una manifestación de femenistas este lunes por la noche en Cancún.





En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, informó que aceptó la solicitud de separación del cargo del propio Capella en lo que la Fiscalía estatal y la Dirección de Asuntos Internos de la SSP terminan la investigación ’profunda’ para determinar a los responsables.

Hoy por el día, recordó el mandatario, la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, cesó al director de la Policía municipal.

Joaquín ofreció, además, una disculpa pública por la ’incompetencia’ de los policías que no acataron su instrucción de que no hubiera agresiones contra los manifestantes.



Además, indicó además que hay que asegurar que un episodio así no vuelva a suceder y que los ciudadanos se puedan manifestar.

Para ello, dijo, se fortalecerán los protocolos de actuación y se capacitará mejor a los policías, en especial en el uso de la fuerza.

’A la sociedad le toca manifestarse pacíficamente, sin agredir ni lastimar a los demás’, agregó.

Promete castigar feminicidios El gobernador aseguró que no quedará impune el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, hecho que detonó las protestas de mujeres, así como tampoco otros casos.

“Seguiremos de cerca las investigaciones de la Fiscalía del Estado para dar con los responsables de los feminicidios, caerá sobre ellos todo el peso de la ley y se llegará hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Por otro lado, para atender de fondo la problemática, Joaquín exhortó a los municipios de Quintana Roo a modificar sus normativas a fin de establecer sanciones para el acoso a mujeres en espacios públicos.

De igual forma, adelantó que habrá capacitación integral a los cuerpos policiacos en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva de género, así como cursos de nuevas masculinidades para los funcionarios públicos de la entidad.