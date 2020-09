Caen extorsionadores en Neza contactaban a sus víctimas a través de redes sociales

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 8 septiembre 2020.Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a dos individuos quienes presuntamente se dedicaban a estafar ciudadanos contactando a sus víctimas por medio de las redes sociales haciéndose pasar por vendedores de vehículos, pretendían venderles un Jeep que nunca existió, así lo informó Jorge Amador Amador, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.



El funcionario detalló que dos ciudadanos originarios del estado de Tabasco viajaron desde su ciudad de origen al Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que pretendían comprar un vehículo Jeep, que sus agresores ofrecieron en la red social Facebook por la cantidad de 350 mil pesos, por lo que se contactaron para concretar la compra y acordaron encontrarse ahí, los sujetos los recogieron, sin embargo, en el traslado a Nezahualcóyotl, los agreden verbal y físicamente para encerrarlos en una casa de seguridad en la colonia El Sol.



Señaló que los delincuentes les exigieron el dinero en efectivo con el que sus víctimas pretendían comprar el Jeep, sin embargo, no tenían la cantidad que les solicitaban en su totalidad pues sus víctimas pagarían solamente 8 mil pesos en efectivo y el resto por medio de un depósito bancario, además de que el día anterior a los hechos, les habían depositado 10 mil pesos, por lo que los sujetos los obligaron a volver a abordar el automóvil, los despojaron del dinero, y los abandonaron en una zona conocida como Las Vías, en la colonia El Sol.



Amador Amador, precisó que las víctimas pidieron apoyo a los vecinos de la colonia para denunciar los hechos y solicitar ayuda, por lo que estos pidieron el auxilio de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, quienes, con los datos proporcionados, revisaron las cámaras de videovigilancia, para localizar los automóviles en los que viajaban, un Peugeot blanco, y un Nissan Versa negro.



Aseguró que, con estos datos, lograron localizar la casa de seguridad a donde llevaron a sus víctimas minutos antes, en la colonia El Sol, por lo que elementos de la Policía Vecinal de Proximidad se trasladaron al lugar de los hechos, donde localizaron estacionados afuera del inmueble los automóviles de los agresores, así como a los individuos, quienes actuaron con nerviosismo y pretendieron escaparse, sin embargo, fueron rápidamente interceptados y les efectuaron una revisión preventiva donde les localizaron los 8 mil pesos robados.



Afirmó que los agraviados reconocieron plenamente a sus agresores, por lo que, a petición suya, se concretó la detención de quienes dijeron responder a los nombres de Yahir Leny ’N’, de 22 años de edad, y Cristóbal ’N’ de 36 años, los cuales fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica.



Cabe mencionar que también, los oficiales contactaron a los familiares de los agraviados, para que tomaran conocimiento de los hechos.



Finalmente, Jorge Amador Amador destacó que esta acción no habría sido posible de no ser por la acción coordinada entre los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, así como las denuncias de los ciudadanos quienes sin pensarlo, apoyaron a dos personas que necesitaban ayuda resaltando los fuertes valores de la comunidad, sin embargo, exhortó a los ciudadanos a tener mucho cuidado con lo que comparten en redes sociales y ser desconfiados con las personas con las que interactúan en internet, en especial si no las conocen personalmente.