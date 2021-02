Caen presuntos secuestradores de niño en poblado de Texcoco; lo abandonaron en pastizal

 El menor de edad fue localizado en una zona despoblada en San José Texopa, en Texcoco.



 En la detención de uno de los secuestradores se contó con el apoyo del equipo de trabajo de la activista Frida Guerrera.



Texcoco, Estado de México, 23 de febrero de 2021.- Policías de Investigación de la Fiscalía Regional de Texcoco, de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), en coordinación con elementos de Seguridad Pública de Texcoco, llevaron a cabo la detención de David ’N’ de 19 años de edad, Andrés Onan ’N’ de 19 años y Jesús ’N’ de 21 años de edad, quienes son investigados por su probable participación en la privación ilegal de un menor de tres años de edad, en el poblado de San José Texopa.



Derivado de una denuncia iniciada por la no localización de un menor de tres años de edad en el poblado mencionado, Agentes de esta Fiscalía Estatal y de la Policía de esta municipalidad llevaron a cabo diversas diligencias para ubicar al pequeño, así como detener al o a los probables partícipes de su desaparición.



De las diligencias realizadas se pudo establecer que el pasado 21 de febrero el menor de edad se encontraba jugando con otros niños en la parte trasera de su domicilio, no obstante cuando su madre fue a buscarlo ya no lo encontró.



La víctima habría sido privada de la libertad por tres sujetos, quienes al parecer se lo llevaron con la intención de cobrar un rescate.



Cabe mencionar que al percatarse de que el pequeño era buscado por autoridades de la FGJEM, fue abandonado en un lugar despoblado, no obstante fue localizado por Agentes de Investigación y de la Policía Municipal.



En tanto que fueron detenidos los probables partícipes, mismos que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, autoridad que se encuentra integrando la carpeta de investigación respectiva por el delito de privación ilegal de la libertad y habrá de determinar su situación legal.



Cabe señalar que para la detención de uno de estos individuos se contó con el apoyo del equipo de trabajo de la activista Frida Guerrera.



A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.