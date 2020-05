Caerán ingresos federales en más de 3%, advierte Senado

• Se avecina ’nueva sequía’ en ciclo Primavera-Verano con presas en sus niveles más bajos, alerta



Para el Senador de la República, José Narro Céspedes, algo que va a suceder indudablemente es la caída de los ingresos federales la cual será mayor del 3%’ por lo que tiene que haber reajuste, un reacomodo para volver a direccionar el tema del presupuesto para atender los problemas por las crisis sanitaria y económica que será parte de lo que quedará después de la pandemia.



El legislador zacatecano refirió que la propuesta de ley será trabajada entre senadores y diputados de Morena, toda vez que tiene que ver con ’algo que va a suceder indudablemente, que es la caída de los ingresos federales la cual será mayor del 3%’.



Narro Céspedes ratificó la necesidad de fortalecer las Pymes y las Mipymes, que son tan importantes y representan cerca del 92% de las unidades económicas de México y que generan cerca del 72% del empleo.



Propuso contar con un programa de Fomento Productivo a la Agricultura que permita fortalecer la producción de granos básicos, buscando la auto suficiencia alimentaria, fortaleciendo a los pequeños productores.



Ratificó la necesidad de los créditos, simplificando las reglas para obtenerlos y que se resuelvan los problemas de cartera vencida y que dejen de especular con los intereses de la banca.



En conferencia de prensa, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el senador José Narro Céspedes, dijo que el próximo 5 de mayo el Senado de la República sesionará en Periodo Extraordinario para votar la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.



En otro sentido, expuso que después de los señalamientos para agilizar la entrega del programa Producción para el Bienestar, en Zacatecas, estos recursos ya se están entregando, lo cual es muy importante para preparar el ciclo Primavera-Verano, el cual se ve difícil ’porque se avecina una nueva sequía’.



Comentó que las presas en México se encuentran en sus niveles más bajos, ya que hay una escasa precipitación pluvial que no ha permitido las tareas de todos los trabajadores del campo, por lo que esperamos que el tiempo ’se termine de componer para finales de abril y mayo y que la lluvia nos ayude para tener una buena cosecha’, señalo.



El morenista urgió a resolver el tema de la Autosuficiencia Alimentaria, toda vez que, como consecuencia de la pandemia, puede haber una crisis alimentaria, pues dependemos del 48% de los alimentos del exterior.



Cuestionó que el precio del diesel sigue alto, a pesar de que el precio de la gasolina, a nivel internacional bajó, por lo que urgió a que baje el precio del combustible. También, llamó a la Sader a que implemente un programa de alimentación emergente y un programa de empleo temporal para las zonas afectadas por la sequía y para las zonas con mayor pobreza y que tienen problemas alimentarios porque no tuvieron cosecha y no tienen ingresos.



Narro Céspedes, aseguró que el campo es el único sector que sigue caminando, y puede ser parte importante para sostener la economía nacional, pues se cayó el petróleo, se cayó el turismo y parte de las manufacturas.



Comentó que en la Cámara de Diputados, se nombró a Erasto González Robledo, como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto, porque estaba acéfala, toda vez que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió licencia para ocupar el cargo de presidente interino de Morena.



Narro Céspedes, confió en que el diputado González Robledo conducirá bien los trabajos para dictaminar la propuesta de Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, toda vez que la Cámara de Diputados es cámara de origen.



El senador originario de Zacatecas ratificó la necesidad de fortalecer las Pymes y las Mipymes, que son tan importantes y representan cerca del 92% de las unidades económicas de México y que generan cerca del 72% del empleo.



En la video conferencia estuvo la Secretaria del Economía Graciela Márquez Colín; el subsecretario de agricultura de la Sader, Miguel García Winder; Eraclio Rodríguez Gómez, Presidente de la Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, entre otras autoridades.



El senador zacatecano, comentó, en otro sentido, que hay que afrontar el problema del COVID 19, ’que no es mentira, que no es fantasía, que es una realidad, que tenemos una cantidad importante de muertos’. Aseveró que Zacatecas tiene números que se equiparan a la República de El Salvador, donde tienen 8 muertos y 300 casos, y en Zacatecas ya hay 7 muertos, donde el número de mortalidad es muy alta, porque hay 69 casos y casi el 10% ha muerto. Mientras que existen 30 casos sospechosos.



Por esto, afirmó que es necesario el llamado a caer en la indolencia o en la irresponsabilidad pues más adelante ’podemos arrepentirnos’ por lo que es muy importante fortalecer las medidas sanitarias y no politizar la pandemia, sino el llamado es a la unidad.



Informó que ’entregamos cerca de 30 mil cubrebocas en el estado, además de pequeños paquetes alimentarios en varios municipios, como en el caso de Tayahua, Villanueva, donde se hizo realidad el apoyo gracias a los migrantes en Chicago, lo cual se suma al esfuerzo de mucha gente y del gobierno estatal y de gobiernos municipales. Estamos poniendo nuestro granito de arena’, detalló.



Finalmente el legislador llamó nuevamente a fortalecer el ’Quédate en Casa’ y ’la Sana Distancia’.