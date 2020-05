Café Montaigne 148: ¿Usted volverá a ser el mismo?

Luego que pase esta contingencia (si es que un día pasa), este viento adverso, ¿nos quedará algún hueso sano? ¿Usted volverá a ser el mismo? ¿Usted fue de los que obedecieron y obedece aún, el estar confinado, recluido, encerrado, encarcelado en su residencia? Lo admiro. Yo no puedo. Bueno, de poder sí puedo; pero no lo hago por un motivo intrínseco y desde siempre: mi rebeldía y soy libre. Ejerzo con placer y responsabilidad mi libertad. Y libertad es el don de Jesucristo, es un don divino el cual he conocido desde joven y al cual jamás voy a renunciar. ’Hermanos, habéis sido llamados a la libertad’, dice en Gálatas 5:13, el judío de Saulo, y ya luego convertido, Pablo, el de Tarso. Yo creo en esta libertad y con mi responsabilidad como tal, me he cuidado del pinche virus chino y aquí sigo: disfrutando, saliendo a viajes a los pueblos vecinos y tratando de estar de pie.



¿Me va a tocar el virus invisible, me va a contagiar? Ni me preocupa ni me ocupa. Yo vivo. Vine a vivir, no a padecer este loco mundo que está recluido y en silencio. Un silencio bastante parecido a la cobardía. Pero avanzamos, ¿qué va a pasar cuando este virus ya no tenga tanto poder y ya no contagie a nadie? ¿Seremos los mismos, estaremos en nuestro empleo y en nuestra tabla así como si nada? ¿Le agradeceremos a Dios por estar vivos y jodidos, como siempre? ¿Y los ricos, más ricos y los pobres, más jodidos? Cuando pase la contingencia bacteriológica, ¿qué nos espera? El siguiente es un gris y triste panorama (se lo presento aleatoriamente, sin orden ni concierto, es como lo tengo en mis legajos y notas), de lo que nos espera saliendo de esta alarma nacional y mundial. Tome usted lo que considere pertinente y deseche lo que no le interese.



Andrés Manuel López Obrador presidente de Morena, que no de México, inició su administración degollando a todo mundo. Una vil y lastimera venganza. En un año al frente del poder, se dedicó a denostar, injuriar, vilipendiar, sobajar, condenar. Y sin Juez alguno a la vista. Lo sigue haciendo. Lo peor, se dedicó a desmantelar instituciones completas. Para él, todo mundo forma parte de ’la mafia en el poder’, todos son ’conservadores’ que buscan que él renuncie, todo mundo es ’fifí’ y en fin, sólo él es santo, puro, honesto, casto e inocente. AMLO ejerce una liga menor de la avaricia, el ahorro. ¿Para qué? Sólo él lo sabe. Ahorrar cuando el País se desmorona a sus pies. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) ubicó la cantidad de 7 mil 712.7 millones de pesos en subejercicio en las Subsecretarías de Salud, Defensa y Educación. Lo anterior y sólo en el análisis del primer mes de este año, 2020 (reporte del 29 de marzo). Viene lo mejor: según dicho informe del CEFP, la Secretaria de Salud dejó sin ejercer más de la mitad de su presupuesto aprobado. Es decir, dinero por el orden de los 3 mil 374.5 millones de pesos.



Es decir, se ’ahorraron’ dicha cantidad ingente de dinero… mientras los niños enfermos de cáncer y cualquier ser humano morían en sus casas. Usted lo sabe, México no puede ya con semejante avance de la pandemia del virus chino. No hay camas suficientes, no hay aparatos necesarios (respiradores); vaya, no hay tapabocas ni gel, ni jeringas y ni un pinche ’mejoralito’ disponible. Mientras tanto y sólo en enero, la Secretaría de Salud federal dejó de ejercer más de 3 mil millones de pesos. ¿Y la labor de los diputados y senadores de Morena por Coahuila, por qué no exigen trabajo, aplicación de recursos y distribución de los mismos? Pues se lo he dicho muchas veces: no tienen ideas propias, sólo reciben órdenes. No tienen cerebro, les mandan las ideas, para eso son claques. Es el caso de Armando Guadiana Tijerina, Diego del Bosque, Eva Galaz y los demás ’representantes del pueblo’.



Avanzamos. Pasa por fin esta contingencia, usted termina entero, con todos los huesos de su cuerpo sano. Tiene ganas de empujar, de hacer negocios, de disfrutar la vida y la libertad; tiene ganas de invertir y sacar buenos dividendos, dando trabajo a hartos mexicanos que quedamos jodidos y así todo mundo nos ayudamos y salimos del atolladero en que vamos a terminar. Digamos que usted tiene un sobrante de más de mil millones de dólares, los cuales los va invertir para que México crezca. Digamos que usted ya tiene todos los permisos en regla, pagos de derechos de tierras, depósitos de seguros, infraestructura, planeación, inventarios, es decir, todo. Incluso, usted ya puso a funcionar dicha inversión (al menos, 900 millones de dólares) porque cree en México. Y AMLO no obstante que usted tiene todas las piezas jurídicas en orden… le dice ¡no! a su inversión.



No es algo hipotético, señor lector, ni es un cuento. Recién acaba de pasar en Mexicali con la cancelación de la nueva planta cervecera que allá se estaba construyendo de la empresa Constellations Brands, donde no obstante todo en regla y ya con una inversión de 900 millones de dólares mínimo, en encuesta sin metodología alguna, a pie de calle y casi a mano alzada, se canceló la inversión. Puf. Al parecer ya hubo una reunión entre el Presidente con los directivos de la compañía, pero el mensaje al mundo es uno: no importa que tengas todo en regla y pagado, si AMLO y una consulta ’democrática’ a mano alzada en la calle dicen que no, es no. Es decir, no hay certeza jurídica en inversiones de tal calado. Por eso, la calificadora J. P. Morgan ha dado su nueva proyección sobre México: la economía se contraerá este año 7 por ciento. La pérdida de empleos será brutal y ello llevará ala desesperación de los ciudadanos. Claro, será utilizada por el crimen organizado para reclutar miembros y usted lo sabe…



Se incrementará la violencia.