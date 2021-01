Cafés solubles, aprobados

Gran cantidad de personas están acostumbradas a disfrutar de una sabrosa taza de café desde que amanece, incluso una de sus primeras actividades consiste en preparar esa aromática bebida; otros la adquieren en establecimientos donde se ofrecen en muy diversas variedades de sabores y condimentos.

También, por múltiples razones como pueden ser falta de recursos para acudir a una cafetería donde se expenden esas bebidas de refinada calidad o por la premura de poder llegar a su centro de trabajo, deben conformarse con degustar una taza preparada con café soluble, producto que muchos refinados conocedores lo consideran como de baja calidad.

Sin embargo, dentro de la diferente variedad de café soluble, existen varios que tiene un buen sabor para degustarlo en casa, sin tantos problemas. Para ellos tenemos una buena noticia: de acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde se evaluaron doce marcas, donde se incluyeron las de alta comercialización, descafeinados y sin descafeinar, concluyéndose que todos ellos no contienen almidón, tienen información completa, cumplen con el contenido neto, así como con la calidad sanitaria y declaran contener azúcar.

Se detalló que dentro del estudio se analizó el cumplimiento de los etiquetados, destacando que la información ostentada fuera veraz y no confundiera al consumidor sobre su composición. Además, se verificó el cumplimiento con el contenido neto declarado; humedad, pH (nivel de acidez o alcalinidad), contenido de cafeína, ausencia de almidón y se desechó que exista adulteración con de maíz y garbanzo, sospecha existente desde hace tiempo.

Se aclara que si bien no hay una especificación de azúcares totales, dos marcas presentan contenidos muy elevados que harían pensar en una posible adulteración, aunque se trata de un café puro y uno mezclado. Se trata de la marca Golden Hills Café descafeinado soluble de 100 gramos.

Ante ello Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, precisó que Golden Hills es un café soluble adulterado, aunque desconoce con qué por lo que se espera una prueba de la UNAM, para determinarlo y proceder en contra de la marca.

Así los cafetómanos que preparan su bebida con café soluble pueden estar tranquilos de que ingieren un producto que no ha sido adulterado, aunque para los presuntos expertos esa no sea una bebida totalmente confiable ni de calidad. Pero simplemente es cuestión de gustos.