Caiga quien caiga en caso Lozoya: Carlos Castaños

Este viernes ante la extradición del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, acusado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, el diputado panista, Carlos Castaños Valenzuela declaró que espera que este hecho no sea solo un ’montaje, show y circo’, utilizado para distraer la atención de la población y quitar el foco de las crisis en materia sanitaria, económica y de seguridad que vive el país y que debe ser solucionada.



Hay muchas expectativas sobre la llegada de Emilio Lozoya a México. Esperamos que no se trate sólo de un show para controlar la agenda mediática, y sí se trate de un verdadero ejercicio de combate a la corrupción y la impunidad.



’Esperemos que la extradición de Lozoya no termine siendo un montaje por parte del Gobierno Federal en un intento desesperado por distraer a las y los mexicanos ya que a nivel nacional hay más de 12 millones de desempleados, más de 53 mil homicidios y casi 38 mil defunciones por Covid, además de los más de 10 millones de mexicanos más que desgraciadamente entraron en pobreza’, expresó el Diputado Federal panista.



’Al margen de la llegada de Lozoya, debemos exigir combate a la corrupción y que no se use la justicia modo. Que se castigue a todos los que participaron en la red de corrupción del sexenio pasado y se haga de manera clara y transparente, caiga quien caiga’, señaló.



Las autoridades tienen el respaldo de GPPAN para garantizar que el proceso se lleve de manera legal y que se encuentren y castiguen a todos los responsables de actos de corrupción. Exigimos un proceso transparente y que dé certidumbre a la ciudadanía.



Carlos Castaños aseguró que a quienes se les compruebe un delito tienen que pagar sea quien sea.