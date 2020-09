Calderón desacredita cualquier reclamo

El desplegado que firman, según dicen, antes de los desprendimientos de costumbre, 650 personas, entre ellos, poetas, científicos, artistas, académicos, periodistas, escritores, cineastas e intelectuales, mediante el cual, sin prueba alguna, dicen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador trata –no aseguran- de socavar la libertad de expresión, es de señalarse sin equívocos, que la sola firma del más gran enemigo de las libertades primarias y el peor presidente de México de la época actual, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa descalifica el documento de marras, además de otros sujeto que no vale ni la pena mencionar.



El hecho mismo de que dicho documento se publique, se difunda, circule por todo el país y más allá de nuestras fronteras, niega tácitamente que se ejercite en el actual régimen, como ocurría en el pasado inmediato, la censura previa y por tanto criminal.



El propio presidente López Obrador, al responder a tales firmantes, a los que calificó de ’corporativo conservador’ afirmó que ’todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país, y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno’, además de reiterar que él no odia y refrendó su respeto por la libertad de expresión.



’Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas sus libertades, no somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a periodistas y mantuvieron una política de control absoluto de los medios de información, con honrosas excepciones



Ya se nos olvidó el caso del colega michoacano Jesús Lemus Barajas, encarcelado por los esbirros de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública federal, el consentido de Calderón, vejado, torturado y después de tres años puesto en libertad ya que el Ministerio Público no pudo probarle ni uno de los delitos que le imputaban, No hubo en este caso, ni el clásico: ’Usted perdone, nos equivocamos.



Ya se nos olvidó el caso de la colega argentina, Olga Wornat, autora del libro ’Felipe El Oscuro’, que fue ella y su grupo de colaboradores, editores y familiares víctimas de todo tipo de acoso de los calderonistas, hasta tener salir del país porque sus vidas peligraban



Ya se nos olvidaron los cientos de muertos, desaparecidos, desplazados que dejó la guerrita personal e infame de Calderón, y como consecuencia también cientos de huérfanos, viudas y padres que perdieron a sus hijos.



Ya se nos olvidaron las normatividades y las decisiones que se tomaron, que se dictaron en ese oprobioso gobierno, que nosotros denunciamos en todo momento con el apoyo del gremio organizado de México conformado por el Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, el Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, y luego el brazo académico Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.



Ya se nos olvidaron las cifras funestas del régimen del Calderanato en contra los periodistas, las más terribles en toda la historia de nuestro país, acreditadas en el Monitoreo Permanente de los agravios a las libertades de prensa y expresión y que es parte probatoria en nuestro libro ’Mi Vida Son Nuestras Batallas’.



Recordémoslas: Total en el sexenio calderonista: 104 homicidios: 86 periodistas; 10 trabajadores de prensa; 5 familiares y 3 amigos de comunicadores.



Lo dicho: cualquier documento, de la índole que sea, con la sola firma de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa está, ipso facto, desacreditado.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.





