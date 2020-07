’Calderón está cerebralmente muerto si dice que no sabía de García Luna’: Académico

El asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Edgardo Buscaglia, mencionó que " el expresidente Felipe Calderón Hinojosa está cerebralmente muerto si dice que no sabía lo que hacía Genaro García Luna, secretario de seguridad durante su sexenio". .



’En el caso de García Luna y sus segundos, Pequeño y Cárdenas Palomino, normalmente lo que uno se encuentra en casos de otros países… Los policías terminan siendo sirvientes de una organización criminal en la que los políticos son los jefes. No hay policías jefes de jefes’, dijo Buscaglia durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de ’Los Periodistas’.



’No puede haber simplemente un García Luna que era el jefe de todos los jefes y controlaba todo. Tuvo que haber un círculo, una red de políticos, de acuerdo con la experiencia internacional. Sería la primera vez en la historia que un policía como García Luna está en la cúpula solito y comete delitos de manera autónoma. Eso no se cree, no es serio. Los Garcías Lunas de otros países declaran lo que declaró Lozoya, que fue utilizado, presionado, y que ellos no son los jefes de jefes’, añadió el académico.



Que Calderón ’argumente que él no sabía lo que estaba haciendo García Luna me lleva a la conclusión de que miente o de que estaba cerebralmente muerto’, dijo Buscaglia.



’La única reunión que yo tuve con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en su momento, claramente le explique que había una protección al Cártel de Sinaloa y que habría que determinar el origen de esa protección’, explicó Buscaglia durante el programa de La Octava.



’El expresidente Calderón tiene que darle muchas explicaciones a la justicia norteamericana. No me llamaría la atención que lo llamen a comparecer. Él era el jefe directo de García Luna y no había nadie en el medio’, agregó.



El Fiscal de Distrito del Este de Nueva York, Seth D. DuCharme dijo esta tarde, en un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Estado, que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, la élite de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ’traicionaron durante dos décadas a aquellos a los que iban a proteger al aceptar sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderas a esa empresa criminal’.



’García Luna y sus co-conspiradores ahora enfrentarán la justicia por las ofensas, al involucrarse en la importación y distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas hacia los Estados Undios’, agregó DuCharme.



’Si con condenan por los cargos de sus empresas criminales, García Luna enfrentará un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua’, dijo el Fiscal en el comunicado con sellos del Departamento de Justicia.



Autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusaron hoy formalmente de narcotraficantes a los exfuncionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).



Los fiscales que llevan el caso de García Luna dicen que ambos individuos brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael ’El Mayo’ Zambada y Joaquín ’El Chapo’ Guzmán Loera.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que tanto el "Pequeño García" como Cárdenas Palomino ’aceptaron millones en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa’.



El expresidente Felipe Calderón (2006-2012) ha desmentido haber tenido conocimiento en su momento de las actividades delictivas de uno de los hombres fuertes de su administración, Genaro García Luna.



Sin embargo, el exsecretario se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio, y desde su captura las autoridades le han negado dos veces su solicitud para salir en libertad bajo fianza.



García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín ’El Chapo’ Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.



García Luna, quien vivía en Miami, fue arrestado en diciembre de 2019.



Durante el juicio a ’El Chapo’ celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel Ismael ’El Mayo’ Zambada.



El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares. SIN EMBARGO