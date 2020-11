’Calendarios infernales’ atentan contra salud de futbolistas

+Los clubes han registrado considerable aumento en el número de lesionados debido a la frecuencia de partidos, además de bajas por Covid 19



+»Vamos a matar a los jugadores’, clama Thomas Tuchel, entrenador del París Saint Germain



+Voraz, la poderosa industria del balompié mundial



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Voraz la poderosa industria del futbol mundial. Históricamente prima el negocio sobre la integridad de los jugadores. Sobre todo a raíz de las cuantiosas pérdidas por el parón de siete meses debido al covid-19. Urge resarcir los huecos de sus obesas arcas a cualquier costo.



Por eso es que los calendarios están sobrecargados y preocupa a varios de sus actores que esto ponga en peligro la salud de éstos deportistas. No sólo por la abundancia de competencias y lo apretado de los compromisos, sino también por el poco tiempo que disponen para recuperarse.



’Un problema que empeorará a medida en que se acerque la Eurocopa de 2021’, auguró Joachim Löw, técnico de Alemania.



Además está la disputa de varios amistosos esta semana, un contratiempo para la mayoría de los entrenadores de clubes europeos y un motivo de preocupación ante el alarmante aumento de lesiones provocado por un calendario infernal.



Los clubes en Europa están jugando regularmente dos veces a la semana luego que la pandemia de coronavirus demoró el arranque de la temporada. La mayoría de las selecciones europeas planearon también amistosos esta semana, colocando tres partidos en el periodo.



Pese a que la temporada tuvo que apretarse por el desenlace tardío de la campaña anterior, suspendida durante más de tres meses por la crisis sanitaria, esta es la tercera ventana internacional desde septiembre, un esfuerzo para los futbolistas internacionales que para muchos es excesivo.



’Vamos a matar a los jugadores’, alertó recientemente el entrenador del París Saint Germain, Thomas Tuchel.



«No disponemos de tiempo para la recuperación ni para prepararnos y sin preparación todo es más frágil», puntualizó.



En la mayoría de los campeonatos se mantiene la regla de cinco cambios por equipo, implantada tras el parón por el coronavirus, pero no es el caso de la Liga Premier, que volvió a las tres sustituciones pese a los llamados a no modificar la regla.



A finales de octubre, el sitio especializado Premier Injuries publicó un informe en el que se registraban 78 lesiones musculares en las cinco primeras jornadas del campeonato inglés, 42 por ciento más que en el mismo periodo en el año anterior.



En España, Pedro Luis Ripoll, médico que ha creado una clínica de medicina deportiva, relató al diario ABC que se han contabilizado al menos 78 lesiones musculares en los primeros 50 días de competición en la Liga.



Joachim Löw critica también este calendario resultante de la pandemia, a cuyas palabras se suman las expresadas por técnicos como Jürgen Klopp, del Liverpool, y Pep Guardiola, del Manchester City.



’Estamos caminando por la cuerda floja, vienen los meses fríos, las difíciles condiciones al aire libre y en ocasiones también para entrenamientos y partidos en un ritmo de tres días’, dijo Löw.



’Nosotros –agregó– como técnicos debemos tener mayor cautela, quienes no lo hagan tendrán mayores problemas el año próximo.’



Los responsables del calendario, sugirió, ’tienen que ponerse a pensar y tomar decisiones para el futuro. Los jugadores pagarán las consecuencias.’



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, recientemente dijo:



’Hay que cuidar a los futbolistas. Aún tienen dos piernas, dos pulmones y dos manos. No son máquinas.’



Esta acumulación de partidos se suma a las críticas por mantener la Liga de Naciones en momentos en los que existen muchas restricciones en los viajes internacionales para intentar contener la propagación del Covid-19.