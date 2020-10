Califican como grave e irresponsable que la alcaldesa de La Paz, Olga Medina permita abrir los panteones durante la celebracion al Dia de Muertos a pesar del peligro del COVID.19

La Paz, Mex. -Pese a que la COPRISEM (Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de México), mediante un comunicado pide a los 125 municipios de la entidad suspender la apertura de panteones durante el periodo del Dia de Muertos ante el riesgo del contagio del COVID-19, en esta localidad esa medida de sanidad para la alcaldesa Olga Medina Serrano tal parece no darle la menor importancia aunque en ello vaya en riesgo de contagio de los miles asistentes por lo que autorizo la apertura en los camposantos que hay en este municipio durante los días 30, 31, 1 y 2, poniendo con ello en grave riesgo de contagio a quienes acudan a esos lugares.

Así mismo la COPRISEM dice en su comunicado que la apertura de panteones puede fomentar el establecimiento de comerciantes en la vía pública, lo que representa un riesgo sanitario porque no se puede garantizar que cumplan con el manejo higiénico de alimentos y bebidas, además de que sería difícil controlar que adopten las medidas sanitarias que contribuyan a la mitigación de la pandemia.

Ante esta inesperada decisión de la presidenta municipal Olga Medina de permitir la apertura de los panteones durante el la celebración de Dia de Muertos, las reacciones no se hicieron esperar entre mismos lugareños y lo menos que se pudo escuchar entre esos mismos ciudadanos fue que ’lamentamos mucho las decisiones irresponsables del gobierno municipal que facilita el rebrote del COVID.19, pues emite un reglamento que de seguro nadie respetara, mientras que autoridades estatales y municipales mantendrán cerrados los panteones