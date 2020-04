Calles desiertas y silenciosas marcan este Jueves Santo en Taxco por el coronavirus

Taxco de Alarcón, Gro. 09 abril, 2020.-Las calles del primer cuadro de Taxco han quedado desiertas a la circulación peatonal, y el zócalo fue cerrado para su uso ante la fase 2 del Covid-19; y con ello, las procesiones cargadas de penitentes e imágenes de santos especialmente de este Jueves Santo de la Semana Santa no se efectuaron por la emergencia sanitaria.



En cada uno de los rincones que todavía el año pasado estaban llenos de personas y de turistas con un repunte de cerca de 100 por ciento de ocupación hotelera por las actividades de la Semana Mayor, hoy están vacías y con un promedio de ocupación hotelera apenas arriba de 2.1 por ciento, como lo dio a conocer el alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez.



La suspensión de las actividades extralitúrgicas obligó a que muchos de los comercios de la franja principal de la ciudad se encuentren cerrados; son pocos los comercios que se mantienen abiertos por unas cuantas horas y al ver que no hay ventas tienen que ser cerrados.



Las patrullas de Seguridad Pública y de Tránsito municipal hacen rondines llamando a la población a quedarse en su casa; a no salir si no es necesario para evitar la propagación del virus.



La Semana Santa en Taxco fue distinta a la de otros años, al llevarse a cabo los actos litúrgicos de manera privada.



El santuario de la Veracruz, donde se hace la procesión de Los Cristos, la más larga de la Semana Mayor, hoy luce vacía de las imágenes que son traídas de varios puntos de la ciudad y comunidades para la peregrinación nocturna.



El sonido de las famosas chirimías, dejó de escucharse y el santuario apagado; solo se escucha el redoble de las campanas del Ángelus.



Es contado el turismo que llega a la ciudad y de inmediato se va. Las amas de casa acuden lo más rápido posible al mercado municipal Tetitlán para hacer las compras necesarias, y los puntos de los comedores comunitarios públicos y privados apenas mantienen actividad con algunas personas que acuden por sus alimentos, que son obsequiados.



La pandemia prácticamente está dejando desolada paulatinamente a la ciudad de Taxco, y lo que fue la Semana Santa ahora quedó en el recuerdo de quienes la protagonizan y quienes la han vivido.



.