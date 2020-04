¿Calumnia política, detención de ex dirigente de Coparmex en Aguascalientes?

• Hace una semana hizo pública su decisión de participar activamente en la vida pública estatal



En algunos medios informativos, principalmente locales, se dio a conocer que Francisco Javier Ruiz López, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Aguascalientes, fue detenido en el aeropuerto local por elementos de la Guardia Nacional, por llevar cerca de 30 mil dólares en efectivo y que, según, no pudo comprobar su procedencia.



Por tal motivo, se asienta en las notas informativas, fue presentado ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República (FGR) al sur de Aguascalientes y que su situación jurídica se definiría en las próximas 72 horas.



Sin embargo, Ruíz López, dio a conocer, en una protestación a la Opinión Pública, que se sigue preguntando la razón de todo esto, cuando coincidentemente hace una semana hizo pública su decisión de participar activamente en la vida pública de esta ciudad capital.



Y, lanzó un mensaje, ¿a sus detractores?: ’A los que creen que esto me va a diezmar les tengo un mensaje fuerte y claro: VAMOS A SEGUIR, vamos a seguir señalando los abusos, banalidades y excesos del poder, VAMOS A SEGUIR en la batalla de un mejor estado y, un mejor país. NO NOS VAMOS A CALLAR, me he dado cuenta de que, somos muchos los que queremos dar está lucha, y la vamos a dar’, sentenció.



En su carta, el empresario relató que el domingo pasado ’se me prohibió abordar un vuelo a la Ciudad de México por traer una cantidad en efectivo en dólares, ante ello tengo que decir lo siguiente: Me encuentro en libertad y disfrutando de mi familia y amigos puesto que no hay caso que perseguir y la posesión de ese dinero es perfectamente atribuible a mis actividades profesionales’.



Además, agrega: ’Reconozco el profesionalismo de la Fiscalía General de la República, he recibido un trato digno de su parte, confío en que así sucede con todos las ciudadanas y ciudadanos del país. Lamento que mi derecho a la presunción de inocencia haya sido vulnerado al haber hecho público todo esto y ponerme en riesgo a mí y a mi familia’.



Más adelante, agradece todas las muestras de apoyo, que le hacen sentir fuerte y feliz. ’De corazón gracias’.



Pero, se sigue preguntando la razón de todo esto, cuando coincidentemente hace una semana hizo pública su decisión de participar activamente en la vida pública de esta ciudad capital.



’En fin, a los que creen que esto me va a diezmar les tengo un mensaje fuerte y claro: VAMOS A SEGUIR, vamos a seguir señalando los abusos, banalidades y excesos del poder, VAMOS A SEGUIR en la batalla de un mejor estado y país.



NO NOS VAMOS A CALLAR, me he dado cuenta de que, somos muchos los que queremos dar está lucha, y la vamos a dar. AQUÍ SEGUIMOS’, sentenció Francisco Javier Ruíz López.