Cambia deporte adaptado vida del atleta Juan Pablo Cervantes García

• Platica atleta paralímpico experiencias al inicio de su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- El atleta mexiquense Juan Pablo Cervantes García, continúa con su objetivo de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde buscará subir al podium del deporte adaptado.



El deportista del Estado de México está en la cúspide de su carrera con dos preseas en los pasados Juegos Parapanamericanos y un récord continental, además de una medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo del IPC.



Juan Pablo aseguró que el punto de inflexión fue cuando cambio de domicilio y recordó que ’ahí es donde mi vida cambió totalmente, porque yo en Tláhuac, era un niño muy hiperactivo, andaba en una patineta y recuerdo que le decía a mi madre jamás voy a andar en una silla de ruedas, siempre voy a estar en mi patineta, y mírame ahora lo que son las cosas’, detalló.



A pesar de ello, el entonces niño de 13 años dejó la patineta, ya que en su nuevo domicilio, optó por no utilizarla, pues le daba pena, además de estar en una colonia nueva, con niños nuevos, el típico niño que se cohíbe después de un cambio tan radical, por ello utilizaba una silla de hospital.



Tiempo después, un conocido le presentó a un señor que practicaba el deporte adaptado, y aunque para ese momento estudiaba dibujo, se dio una oportunidad en otra actividad, que le abriría nuevos senderos.



’Pasaron como dos semanas y por fin llegó el día que conocí a esta persona, me dijo ‘nosotros formamos un equipo de silla de ruedas’, me invitaron a que me uniera a ellos, lo primero que agarre fue un balón de basquetbol, ahí fue mi primer entrenamiento’, recordó.



Pero aún le esperaba algo mejor y fue cuando su entrenador de ese momento lo invitó a su casa, para mostrarle lo que sería su deporte, donde ha cosechado tantos éxitos, quien lo motiva día con día.



Juan Pablo decidió entrenar en el Paralímpico, sobre todo porque en sus entrenamientos se encontraba a Aarón Gordian, Saúl Mendoza y Martín Velasco Soria, figuras emblemáticas de esta disciplina.



A partir de ese momento, a sus 14 años de edad, se enfrentó a nuevos retos, en los que estuvo acompañado de su familia, que con esfuerzos lo apoyaron para que iniciara este gran proceso en su vida.



Al siguiente año, logró una vez más la calificación al Mundial Juvenil y esta vez sí pudo acudir, este evento le dio sus primeras medallas internacionales, pero sobre todo una gran experiencia profesional.



Dentro de su carrera deportiva, Cervantes García cuenta con el respaldo de las diferentes autoridades deportivas, entre las que destaca la Secretaría de Cultura y Deporte del Edoméx, quien ha estado al pendiente de su proceso deportivo a través de la Subdirección de Deporte Adaptado, además de su actual equipo, con los que cuenta para cumplir sus próximos objetivos.



’Mi entrenador es Martín Velasco Soria y el equipo Katusha, que lo conformamos Alfonso Zaragoza, Marco Caballero, Alicia Ibarra, Ivonne Reyes y Ricardo Estrada, me han enseñado a ser de carácter, a no dejarme, un lema que tengo con ellos, porque a pesar de todo a veces no hay material o, por equis cosa, es lo que hay’, finalizó.