Cambiar de estrategia

PUES CLARO QUE EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador andaba contentito y aclaraba que había ido al Instituto Nacional de Cardiología para un chequeo y anda bien de todo y ’al cien’.



El que anda muy mal es el Borbón, ex rey de España, Juan Carlos, porque al descubrir algunas transitas, mejor se repliega y sale del territorio español para refugiarse en otro país, y lo mejor es que así no le quitarán ni obligarán a regresar los millones que recibió por ’trabajo especiales’ a reyes y contratistas. Total, ya está acostumbrado AL EXILIO, porque antes de que lo nombrara rey, don Francisco Franco, su familia andaba en el exilio.



Los gobernadores que han solicitado que desocupen al doctor Hugo López-Gatell se han equivocado de estrategia y coincide también el líder del Senado; para que se den cuenta del error les comentaré que hace muchos años, en el gobierno de don José López Portillo y siendo su Secretario de Turismo, el profesor Carlos Hank, un grupo de comunicadores publicamos quejas en contra de uno de los operadores de prensa del secretario y algunos solicitaban que se le despidiera por transa, la campañita continuó y un buen día recibía el telefonazo de que el profesor solicitaba que nos reuniéramos con él, así que asistí pensando en que era la respuesta a una solicitud de entrevista. Como siempre, el profesor me recibía con grandes muestras de cortesía y debo aclarar que nos conocíamos, porque el doctor Gustavo Baz me lo había presentado cuando era gobernador en el Estado de México y al comenzar a platicar me preguntó sobre lo que pensaba sobre su colaborador del que tanto nos quejábamos, me escuchó y estuvo de acuerdo en que basado en las quejas investigó y todo era cierto, pero me dijo: ’Pues mire Sócrates si yo lo cesará por los ’periodicazos’ que le dan, al otro día me estarían dando a mí los mismos, esperando que el Presidente, me cesara, cambien de estrategia…’ con ello en mente se me ocurrió escribir un artículo donde decía, que bueno que el profesor mantenía al que seguramente era su mejor consejero y operador, tan lo era que lo mantenía en funciones, porque sin él no podría sobrevivir el secretario. A los pocos días ya no estaba en su puesto… Bueno, hay que pensar que muchos políticos no aguantan que sus segundos lleguen tener más popularidad que ellos. No sé si AMLO sea de esos, pero no deja solos a sus hombres de confianza.



En estos días hemos sido testigos de la forma en que mucha gente en ’combis’, transportes, mercados, taquerías, tiendas se unen y le dan una seria paliza a los rateros y es lógico lo que viene ocurriendo a pesar de todo lo que nos digan los ’expertos’ en seguridad, porque no es más que la manifestación del resentimiento, miedos, corajes que provocan en los ciudadanos el que en plena pandemia y en plena crisis, donde muchos salen todos los días exponiéndose al contagio y la muerte para llevar el diario a sus casas, un grupito de hampones con pistola en mano o armas blancas asaltan y roban con total impunidad porque aunque los detengan, no hay en realidad quienes vayan a poner sus quejas y estar expuestos a que los rateros los presionen o lleven a cabo sus amenazas de lastimarle o lastimar a los seres queridos y es que cuando se levanta una denuncia lo primero que le solicitan a uno es la dirección y algún documento que pruebe el quiénes somos, pero a los ’ratas’ y hampones no les solicitan porque se supone los investigan, y así, ellos saben quiénes somos y dónde vivimos y en la inmensa mayoría de los casos están relacionados y protegidos por los policías y funcionarios porque ellos tienen dinero para dar y los quejosos, no, así que llevamos las de perder. Lo grave del asunto es que la violencia aumenta cada día y amenaza generar tragedias y a que los rateros aumenten la violencia y presiones para robarnos y protegerse de que no les agredan y así estamos llegando al límite y podremos entrar en la violencia y anarquía.



La realidad es que nadie en su ’sano juicio’ confía en la policía y menos en los agentes investigadores y del Ministerio Público porque las experiencia son negativas y así, a pesar de lo que nos digan sobre los índices de violencia e inseguridad lo que está golpeando realmente es lo que sucede en las calles, las casas, los vehículos y donde no hay denuncia y nos hay denuncias, simplemente, porque nadie piensa en que se hace justicia y así se llega a la violencia de la ’justicia de propia mano’ que comienza a aflorar en todos los sitios.



Es terrible observar que en casi todas las colonias de las ciudades del país las ’tienditas o changarros’ están llenos de barrotes para tratar de protegerse de los robos de cómo las gentes van con miedo a sacar o depositar dinero a los bancos y cajeros o a comprar sus productos para el trabajo o la casa y también los asaltan saliendo de las tiendas para arrebatarles las compras. Todo esto está generando indignación y enojo en muchos sitios y es que casi todos los mercados están controlados por los prestamistas y hampones y en las colonias los controles se dan por las pandillas y los grupos del tráfico de drogas o de trata y en esas zonas la delincuencia tiene el control de la movilidad, ya que controlan los camiones, taxis, mototaxis y bicicleteros para que de esa forma mantengan manejo de las gentes que viven en la zona y cobrándoles ’piso’ o bien manipulando el consumo de drogas, robos y prostitución, por ello, cada vez que los programas sociales dan los adelantos de mensualidades a los de la tercera edad esos grupos saben bien a quiénes se han beneficiado y van y cobran el derecho de ’piso’ a esa gente, pobres contra pobres es la forma en que el crimen y la falta de control en la seguridad propician los conflictos sociales. Por ello, cuando la inseguridad pega, aumenta el desempleo y la pobreza y todos deben tener cuidado porque entramos a los límites de la paz social y podremos entrar a la violencia y la anarquía, porque la única realidad es que la inseguridad y el poder de la delincuencia organizada es lo que funciona en casi todas las zonas jodidas del país y es peligroso para la estabilidad social, a menos que exista una política que busque el conflicto social para imponen políticas de ’cambio’, y pueden existir, pero estamos convencidos de que no es lo que busca AMLO, pero si algunos de los acelerados que le rodean y son los dogmáticos e intolerantes que buscan desplazarlo en el poder.



