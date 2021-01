El sol no espera a que se le suplique para derramar su luz y su calor. Imítalo y haz todo el bien que puedas sin esperar a que se te implore. Epicteto de Frigia.

*Dar sin esperar nada a cambio…

En estos tiempos en que la ambición desmedida lleva a unos a buscar obtener metas sin importar las consecuencias, argumentando que el fin justifica los medios y a otros su enfermiza avaricia los convierte en juguete de su pasión, saber que existen personas altruistas como el empresario Ricardo Gómez, del Hotel Villas Paraíso Ixtapa, es como hallar un garbanzo de a libra y nos hace recobrar la confianza en la humanidad, pensando que el mundo sería un lugar mejor si más personas mostrasen altruismo hacia los demás.

Partiendo de la premisa de que nada trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad, desde hace varios años Ricardo Gómez, capitalino de nacimiento y zanca de corazón, cada 19 de enero que es su cumpleaños en lugar de festejárselo en compañía de otros empresarios, familiares y amigos, lo hace rodeado de pequeños enfermos de cáncer del Hospital del Niño Morelense a quienes hospeda y comparte el pan y la sal durante 3 días y dos noches en su hotel Villas Paraíso, localizado en Ixtapa-Zihuatanejo.

Gracias a la generosidad de Ricardo Gómez –a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sus acciones para mí son dignas de admiración y respeto, porque como dijo la Madre Teresa de Calcuta: El que no vive para servir, no sirve para vivir- en este año 16 niños y dos adolescentes que enfrentan la dura lucha contra el cáncer, tuvieron la oportunidad de conocer el mar y disfrutar de unos días maravillosos junto con sus padres o hermanos así como del personal de apoyo del Hospital del Niño Morelense, lo que seguramente les dará más fortaleza y ánimo para seguir aferrándose a la vida.

Viendo que las acciones de Ricardo Gómez no son por protagonismo o en la búsqueda de una recompensa con un cargo público como los políticos ni poses hipócritas de las que hacen gala algunos líderes religiosos que cual fariseos pregonan a los cuatro vientos lo que hacen, en esta ocasión se sumaron a su noble cruzada varios pequeños comerciantes y otros empresarios así como prestadores de servicios, en especial la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) que preside con gran acierto doña Rebeca Farías Salazar, lo que permitió que estos 16 niños y adolescentes tuvieran todo en nuestro maravilloso dúo de playa: Comida, hospedaje y paseos, caminando y corriendo bajo nuestro radiante sol en la dorada arena y disfrutar de las cálidas aguas y el manso oleaje en Playa Las Gatas, La Isla, etc.

Si bien es cierto que es triste y doloroso ver a una persona mayor padeciendo cáncer, más lo es en los niños que están empezando a vivir. Por ello, acciones como las de Ricardo Gómez representan un oasis de paz y alegría para estos niños y adolescentes que esperemos estos días que pasaron en nuestro destino turístico le hayan inyectado más ánimos para vivir y fortaleza para ganar esta batalla que día a día están librando para que sean parte de ese 51 por ciento de niños y adolescentes que sobreviven al cáncer en nuestro país, pero sobre todo, que nuestros gobiernos implementen políticas públicas de salud que nos permitan llegar al nivel de recuperación y sobrevivencia del 84 por ciento de los países con ingresos altos.

Asimismo, hago votos porque más empresarios, como lo dijo André Maurois piensen que ’el mayor placer que la riqueza confiere consiste en la capacidad de ayudar a los demás’ para que se ayude no solamente a más niños, adolescente y adultos con padecimiento de cáncer sino también a todas las personas en estado de vulnerabilidad, con lo que se lleve a la práctica las palabras del gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez: ’Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse’.