Cambio democrático en el Consejo del Canal del Congreso

Si de algo nos tendremos que congratular los integrantes que somos o que han sido en este último bienio del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso de la Unión, es el gran progreso de apertura en ese medio fundamental de comunicación en cuanto haber logrado una programación que sustenta como prioridad el interés del pueblo de México en todos sus aspectos.



Es un gran orgullo, ser miembro del mencionado colegiado y haber sido elegido primeramente por un año y luego por tres más, en un cargo honorífico que tiene como tarea fundamental el aportar conocimientos y experiencia en bien de la audiencia a la que se sirve en forma prioritaria.



El equilibrio de genero se rompió, no importa ahora los cuatro varones que integramos el Consejo, seremos benditos entre las mujeres, puesto que son mayoría incluyendo a las flamantes Presidenta y Secretaria, y que bueno,



Este es el comunicado, que salvo algunos apuntes va casi intocado: Durante la reunión a distancia o virtual por la pandemia que nos agobia, el Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso designó por unanimidad a Nadia Jiménez Chacón como nueva presidenta de este órgano por un periodo de dos años, quien rindió protesta para desempeñarse en el nuevo cargo.



En su intervención, la nueva presidenta del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso de la Unión se comprometió a trabajar en favor de las y los ciudadanos, así como por el canal de televisión legislativo.



Khemvirg Puente Martínez, presidente saliente, recordó que durante su encargo se aprobaron criterios para asegurar la independencia editorial y política, la imparcialidad, objetividad e igualdad de género.



Al destacar que se promueve la diversidad y pluralidad de opiniones para fortalecer el diálogo democrático, aseguró que el canal público vela por su independencia editorial, por lo que sus contenidos no están condicionados por ningún interés político o de otra índole.



El Canal del Congreso es un medio de comunicación del Estado dependiente del Poder Legislativo, pero perteneciente a la nación; no es de los diputados y senadores, no es de los líderes parlamentarios: es de la nación, por eso el canal goza de autonomía e independencia, ratificó Khemvirg Puente Martínez.



En tanto, el director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez, consideró que la integración del Consejo da prestigio al canal, debido a que dejó de ser un canal de televisión para convertirse en una plataforma de comunicación de las actividades legislativas.



Se han realizado diversos esfuerzos para vincular a la ciudadanía con el trabajo legislativo, muestra de ello es que 35 por ciento de la programación del Canal del Congreso está conformada por las expresiones ciudadanas vinculadas al trabajo legislativo.



Juan Pedro Zamora Sánchez, quien concluyó su periodo como consejero, definió como una ’experiencia inédita’ su participación en el órgano, debido a que demuestra que la gente puede ’incursionar en todas aquellas actividades en donde sea convocada’.



Asimismo, el consejero saliente, Emilio Nassar Rodríguez, enfatizó que el Canal del Congreso es un ejercicio permanente de transparencia, de información y de libertad de expresión.



También concluyó su periodo el compañero Iñaki Alzugaray, quien por compromisos anteriores no pudo estar en la reunión, pero los tres colegas recibieron el diploma de reconocimiento a su labor.



Durante la reunión rindieron protesta Rocío Chávez González, como secretaria técnica, así como Adriana Reynaga Morales, Dalidá Burgos Meyer y Rocío Sánchez González, como consejeras.



Solo me resta agregar, que se conjuntaron en los dos últimos años dos jóvenes, en mancuerna estupenda, para llevar estos cambios en bien del país y sus habitantes: el director del Canal Eduardo Fernández Sánchez y nuestro presidente saliente Khemvirg Puente Martínez.



