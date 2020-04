Cambio radical en el gobierno de la 4T, realiza preparativos para enfrentar Coronavirus

PALACIO

Por Mario Díaz



Que siempre sí….



-Cambio radical en el gobierno de la 4T

-Preparativos para enfrentar Coronavirus

-Suspensión de clases y eventos masivos



OBLIGADO por las circunstancias, el gobierno de la Cuarta Transformación hubo de cambiar radicalmente su postura respecto al grave problema mundial que representa la pandemia del Coronavirus.



En efecto, luego de actitudes que pretendían minimizar una seria amenaza a la salud de los mexicanos, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hubo de corregir el entuerto al aceptar la realidad y actuar en consecuencia.



La suspensión de la actividad escolar y eventos masivos fueron, entre otras, las decisiones más importantes para enfrentar la contagiosa enfermedad que ha provocado mortandad en el planeta.



Todavía a inicios de la semana pasada, el huésped del Palacio Nacional afirmaba en las conferencias mañaneras que no había porqué preocuparse de más por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud.



Sin que necesariamente se tenga que dudar de la palabra presidencial, lo cierto es que el optimismo del Jefe del Ejecutivo Federal no era equiparable a la preocupación de otros países ante el avance del Coronavirus en 2020.



Cuestión de analizar la decisión del presidente estadounidense DONALD TRUMP al suspender durante un mes todos los vuelos comerciales provenientes de Europa.



Tal vez, ante la amenaza de un eventual cierre de la frontera sur del vecino país del norte, el gobierno de la 4T hubo de reconsiderar su visión acerca del avance y riesgos de la propagación del virus del año.



Por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de la actividad escolar del 20 de marzo al 20 de abril, adelantando el receso vacacional de Semana Santa.



El titular de la SEP, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, precisó que con tal decisión se pretende evitar la propagación de la pandemia en el territorio nacional.



Anteriormente, la Secretaría de Educación Pública giró instrucciones para que los planteles educativos suspendieran eventos cívicos y deportivos y, además, se instalaran filtros sanitarios.



Asimismo, entre otros eventos masivos, la Federación Mexicana de Futbol anunció que la jornada 10 del campeonato mexicano, los partidos de la jornada 10 se jugarían a puerta cerrada, a excepción de los partidos del pasado viernes.



Los parques de diversión Six Flag de la ciudad de México y Hurricane Harbor de Oaxtepec suspenderán operaciones a partir de mañana martes, hasta nuevo aviso, como medida preventiva para controlar el avance del virus proveniente de la República Popular de China.



En Aguascalientes, el gobierno estatal decidió posponer la tradicional Feria de San Marcos que reúne a 8 millones de visitantes cada año y que estaba programada para realizarse entre los días 17 de abril y 10 de mayo. Como consecuencia de la alerta sanitaria el evento se llevará a cabo entre los meses de junio y julio del presente año.



También, como consecuencia de la alerta sanitaria, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspenderá a partir de mañana martes el servicio en las salas de Internet. La actividad se reanudará hasta nuevo aviso.



De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, vale la pena recordar en qué consisten las tres fases de avance del Coronavirus.



Fase Uno: casos importados, que significa a aquellas personas contagiadas fuera del país.

Fase Dos: contagio por transmisión local (dentro del país) y que los infectados rebasan centenares.

Fase Tres: propagación extensa con resultado de miles de afectados por el virus.



DESDE EL BALCÓN:

Vaya revuelo que está ocasionando el regidor petista IVÁN PUENTE ACOSTA al exhortar a los usuarios de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros a exigir la devolución del peso obligado que la paraestatal cobraba para apoyar al Departamento de Bomberos.

La aportación-muchas veces involuntaria-y que representa alrededor de 60 mil pesos mensuales era manejada por un patronato, ahora convertido en asociación civil, pero sin que el apoyo económico se tradujera en beneficios para equipar a los ’tragahumo’.

Aunque, cierto, muy cierto, es altamente probable que el tema se politice.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

[email protected]