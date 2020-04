Cambios en la Secretaría de Educación de Nayarit, por renuncia del titular

Por Norma Cardoso



A través de sus redes sociales, este martes, el, ahora, ex Secretario de Educación en Nayarit, Arturo Robles González, dio a conocer su renuncia al cargo: ’Buenos días, quiero informar que el día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Educación en el Estado de Nayarit’.



’Como Maestro me siento muy honrado por ésta valiosa oportunidad que me otorgó el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, servir a Nayarit y a usted representa el más alto privilegio’.



’A mis amigos y compañeros de la Secretaría mi reconocimiento por ardua labor en pro de la mejora educativa en la niñez nayarita’.



La renuncia se dio un día después de que el gobernador nayarita, en un en vivo que realizó a través de sus redes sociales, el pasado 20 de abril, donde indicó: ’En el tema de educación les pido una disculpa, mi Secretario de Educación pues hora que no me ha hablado para nada, yo me tuve que poner a chambear ayer para ver los lineamientos del gobierno federal y estar al día con nuestros jóvenes y niños en el tema de educación, pero ahí vamos…’.



Fue así que la renuncia de Arturo Robles no se hizo esperar y este martes la dio a conocer a través de sus redes sociales, después de que el mandatario estatal lo exhibiera; y adelantándose a los hechos, de que lo despidieran por no estar al pendiente de su trabajo en esta importante etapa que se está viviendo en el país, que es la contingencia por el coronavirus, la tuvo que presentar



Arturo Robles, en varias ocasiones fue señalado de actos de nepotismo por haber colocado en diversos cargos dentro de la Secretaría de Educación a familiares y amigos; ahora, es reemplazado por el Maestro José Andrés Rodríguez Domínguez, que hasta ayer era el rector de la Universidad Tecnológica, quien agradeció el nombramiento y reiteró el compromiso de ’coadyuvar en la construcción de una mejor sociedad’.



El nuevo Secretario de Educación, Rodríguez Domínguez, es licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); cursó la Maestría en Ciencias Administrativas en la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN.