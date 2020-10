Camelia Domínguez perseguida política por Fernando Vilchis

Ecatepec, Mex.- En conferencia de prensa líderes Antorchistas de colonias de Ecatepec, acusan al alcalde Fernando Vilchis Contreras, de encabezar una persecución en contra de su líder, Camelia Domínguez, quien fue denunciada penalmente por el gobierno morenista supuestamente por atacar las vías de comunicación en una manifestación dónde la ex regidora del ayuntamiento local no estuvo y cuestionan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se preste para perseguir líderes sociales en lugar de detener homicidas y delincuentes.



Camelia Domínguez Isidoro, participó de forma virtual en esta conferencia, los antorchistas de Ecatepec recordaron que el pasado 19 de octubre tres brigadistas (dos hombres y una mujer de 19 años) fueron detenidos ’a golpes, incluso la joven’ por distribuir propaganda en la colonia Hogares Mexicanos en la que exigían al gobierno local dotación de servicios en dicha comunidad y otras colonias.



Después fueron trasladados ante el juez calificador pero como no les fijaban la fianza para liberarlos, un grupo de antorcha decidió protestar en la lateral de la avenida Central, a la altura de Las Américas, para que exigir la liberación de sus compañeros y la circulación de automóviles resultó afectada. Una vez que obtuvieron su libertad los manifestantes se retiraron.



El gobierno de Fernando Vichis Contreras, a través del personal del jurídico, inició una día después la denuncia penal NIC: ECA/EC2/ 00/MP/I 067/ 02647/ 20/10 en contra, Camelia Domínguez Isidoro, por el delito de ataques a las vías de comunicación y transporte derivado de la manifestación, ante lo cual la líder antorchista negó haber estado en dicha protesta, y se quejó de la persecución de política que iniciaron en su contra por la falsedad de la denuncia.



Los antorchistas, encabezados por el profesor Edmundo Acevedo dieron a conocer que representantes jurídicos de antorcha acudieron al Centro de Justicia de Ecatepec, donde el ministerio público, Francisco Javier Esperanza Lua, inició la denuncia antes señalada, pero ’no les permitieron tener acceso a la carpeta de investigación’.



’¿Cómo es posible que a una luchadora social, como la profesora Camelia, le finquen responsabilidad de algo que no cometió?", expresó Herlinda Espíndola Cortés, vecina de la Laguna de Chiconautla y encargada del trabajo popular de antorcha, al tiempo que cuestionó el tiempo en que se tardan en denunciar a los homicidas y ladrones. Y a Camelia Domínguez, "fue muy rápido".



Domínguez Isidoro, reiteró que no asistió a la conferencia de forma presencial porque es víctima de persecución política, y tras la denuncia judicial ahora teme ser detenida por un delito que no cometió.



Se dijo violentada por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, ’por ser una mujer’ dedicada a la demanda de servicios en su colonia y de otras comunidades que viven en la marginación como La Laguna de Chiconautla.



La líder antorchista asegura que no estuvo en el lugar de la protesta por lo que se dijo perseguida política y es víctima de violencia de género, por lo que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos.