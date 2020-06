Camilleros del IMSS protestan en Pachuca porque quieren el mismo equipo que otras áreas

Con una protesta compuesta por entre 3 y 5 trabajadores del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) Hidalgo, los camilleros que señalaron laboran en las clínicas de la institución exigieron mejores condiciones laborales, principalmente, porque no cuentan con el equipo de protección que tienen otras áreas además de señalar que no están capacitados0.



Explicaron que aunque asistieron pocos, son por lo menos 50 personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, por la falta de protocolo adecuado y evitar que ellos se contagien de Covid-19.



También refirieron que su protección consiste en una bata que no retiene humedad y líquidos, por lo que ellos consideran que da igual si la traen puesta o no, a lo que agregaron que con su propio recurso han adquirido aditamentos que oscilan entre los 900 y mil 200 pesos.



Desistieron de hacer otra manifestación luego de que señalaron, obtuvieron la promesa de las autoridades de la delegación para solucionar su exigencia, misma que consiste en caretas, googles, batas, equipo adecuado, botas, capsulas para llevar a paciente, y un túnel sanitizador.

La respuesta de las autoridades



La Oficina de Representación local por su parte, informó que el encargado de la dirección Heriberto Moreno Hernández; el subdirector administrativo, Javier Reyes; el jefe de Abasto, Miguel Ángel Delgado; de Honor y Justicia del SNTSS Omar Vega; Ruth Ávila, enfermera del SNTSS y los camilleros Edgar Hernández, Artemio Ramón León y Marcos Maldonado se reunieron para escuchar las inconformidades.



En la mesa de diálogo, explicaron al personal que se les brinda Equipo de Protección Personal (EPP), así como ropa para trabajar de manera segura en cada área de acuerdo a la categoría y actividades del personal que labora en dicho hospital.



Al mismo tiempo, informó que fortalecerá la capacitación sobre el uso correcto del EPP y el adecuado manejo del traslado de pacientes en todos los turnos y que la Jefatura de Enfermería, en coordinación con el área médica dará a conocer oportunamente cualquier modificación o actualización de las guías y tarjetas de acción correspondiente a Covid 19.



Con información de Verónica Ángeles | EL SOL y Edgar Nolaf | Quadratín