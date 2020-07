Camina Moy Reyes hombro a hombro con colonos de Acapulco; ’la 4T es a ras de tierra’, dice

El diputado de Morena Moisés Reyes Sandoval mencionó que camina hombro a hombro con colonos de Acapulco. En esta ocasión visitó la Altos de Miramar, donde repartió insumos para la prevención del COVID-19 y llevó el comedor comunitario itinerante para la alimentación de los pobladores de la zona.



Acompañado de su equipo de trabajo y con las medidas de sana distancia que estipula la Secretaría de Salud federal, Reyes Sandoval comentó: ’nosotros recorremos nuestro distrito, el cual es el más amplio de Guerrero y si nos critican, pues que hablen, prefiero que me señalen por ayudar al pueblo que por quedarme sentado en estos momentos difíciles de la contingencia’, dijo.



Moy Reyes sostuvo que además de los comedores comunitarios itinerantes, con recursos económicos propios, ha entregado despensas, insumos médicos y canalizado las gestiones a las autoridades correspondientes, ’la 4T es a ras de tierra. A mí no me van a ver en una oficina. Me verán con ustedes, hombro a hombro para resolver sus problemáticas y que mejoren su calidad de vida’, expresó.



El legislador de Morena agregó que como el principal trabajo de un diputado es generar iniciativas para aprobar leyes en beneficio de la ciudadanía, se ha destacado como uno de los que más propuestas tiene en la tribuna de la 62 Legislatura, lo que coloca a Morena como una de las fracciones más productivas en la historia del Congreso de Guerrero, concluyó.