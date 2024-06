Camina el amigo del pueblo por Texcoco tras recibir constancia de mayoría

Con más de 72 mil votos, el ahora presidente electo de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez recibe su constancia de mayoría relativa, y al grito jubiloso de "¡viva Texcoco! ", celebra este triunfo que afirmo es de todas y todos los ciudadanos.



Después acompañado de quienes integrarán su cabildo y de la gente Nazario Gutiérrez, inició una caminata saludando a la gente y festejando su triunfo, demostrando porque es "el amigo del pueblo".



Durante el trayecto fue recibido con porras de "¡presidente!, ¡presidente!" mientras que la gente salía a darle la mano y felicitación, asegurando a la gente que: ’el triunfo es de todos ustedes’.



Por su parte el senador de la República, Higinio Martínez Miranda dijo que el triunfo en conjunto agradeciendo a la gente que confío y siguen apoyando esté proyecto.

’Me da gusto que en Texcoco siga gobernando morena, somos gente de trabajo y cariño al pueblo de Texcoco’, expreso Higino Martínez quien alcanzo la votación más alta en la elección de senadores en todo el país.

La Diputada Local electa María José Pérez Domínguez, al recibir su constancia de mayoría, se comprometió a trabajar por los Texcocanos "El día de hoy, gracias al apoyo de más de 95 mil mexiquenses me fue entregada la constancia de mayoría por parte del IEEM, que me acredita como diputada local electa por el Distrito 23. No me queda más que agradecer la confianza de los miles de ciudadanos que votaron en los municipios de Texcoco, Chiconcuac, Chiautla y Papalotla.



’Trabajaré de la mano con los distintos niveles de gobierno para gestionar y traer lo mejor a la zona oriente de nuestro estado’, dijo le diputada local electa que se sumó a los festejos del triunfo democrático de la 4T en Texcoco.



’El camino apenas comienza, y no los vamos a defraudar’, coincidieron en señalar los candidatos cuyo triunfo fue refrendado por las autoridades electorales.