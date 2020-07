Caminante no hay camino…

Pareciera que el tiempo se ha detenido, que las cosas no avanzan, que la cuarentena que vivimos no tiene fin, sin embargo han pasado cosas buenas para el país, al menos eso parece para el que escribe. Desafortunadamente a muchas personas les duele, les molesta o les afecta que algunas cosas sean para un bien común y no solo para unos cuantos.



No se que es lo que tienen muchos en la cabeza en lugar de cerebro, pseudo-periodistas que quieren confrontar personas, políticos que desean ver caer al Presidente y acabar con México, es solo una perspectiva, ¿ya no reciben ’chayote’ o dádivas del PRI-PAN? La pregunta está abierta para el que quiera contestar.



Decían que iban a humillar a López Obrador en Estados Unidos, decían que se inclinaría ante Trump, afortunadamente se equivocaron y hasta la mención de amigo se hizo presente en varias ocasiones por ambas partes, un gran trabajo político, le doy un punto a Marcelo Ebrard, las cosas fueron positivas y muchos tuvieron que tragarse sus palabras o ajustar sus comentarios.



Posteriormente con la vista a los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, desafortunadamente para muchos; aunque trataron de ponerlos a pelear, la razón y la política salieron adelante independientemente de las preguntas ’maliciosas’ de algunos reporteros, lo que muchas personas no quieren entender o no convienen a sus intereses es tener un país unido, un país para todos y no para unos cuantos.



Por otra parte el caso Lozoya, que si tiene lo que dice tener en su poder, vaya presión para muchos exdiputados y senadores, algunos ya se empezaron a deslindar algunos, según todos votaron en contra de la Reforma Energética, pero fue aprobada, quisiera entender ese punto, ¿involucrará al ex Presidente Peña?



Da tristeza ver como algunos periodistas, comunicadores, se molestas y atacan sin razonar un poco, el día de ayer que aterrizó el avión procedente de España, cientos de personas esperaban ver a Lozoya y si pregunto ¿sólo había reporteros? ¿No pensaron por algún momento que es un blanco? Muchos quieren verlo muerto, si llega a hablar o presentar evidencia, muchos caerían y eso no es bueno para algunos, podrían perder sus fortunas, su estilo de vida y su libertad. Si no lo han pensado, su cabeza tiene precio.

Veremos que pasa en los siguientes días, tal vez no esté en el hospital, tal vez no llegó a México, tal vez, ’n’ números de posibilidades. Por otra parte otro que es atacado, acribillado, crucificado, es el ’sex simbol de la medicina’, el ’rey de la pandemia’ el Dr. Gatell, que no le atina a nada y hasta demandarlo por sus pronósticos desean algunos panistas. Creo, no estoy seguro que el único error que cometió no fue matemático, los números no se equivocan, el factor social si, el ’valemadrismo’ de la gente con sus fiestas, reuniones, sin medidas de precaución son los que están arrojando esos números, no es culpa de Gatell, sino de muchos mexicanos que siguen pensando que es un invento del gobierno.



Cambiando de tema, tuve el gusto de platicar con Johan del grupo Jack que presenta su primer EP llamado Debut, está promocionando el sencillo Prisionero. https://www.youtube.com/watch?v=97IdYDJFxcs

Dejó de trabajar para otros y comenzó el proyecto de su vida, una ilusión desde preparatoria, comenzó con una guitarra y grabando sus canciones, crítico para si mismo, vio los errores cometidos y hasta ahora fue el momento, como las primeras pinturas de Da´Vinci.



Producción completamente suya, influencias de los 80, The Cure, Soda Stereo entre otros, para sacar un producto de calidad, quiere posicionarlo en los primeros lugares de audiencia en listas como spotyfy y redes sociales, hubieron otros proyectos antes, pero, por disponibilidad y familia, la mejor manera de hacer las cosas es uno mismo, para que no pase lo que sucedió con Caifanes, Héroes y muchos grupos más.



Los planes que había para tocar en vivo se han pospuesto, esperando que termine la pandemia, piensa tatuarse sus mangas, conquistar proyectos más grandes, el año que entra tener más material para tener más tiempo en el escenario, con sus amigos y personas de confianza, un ex compañero de toda la vida Koy, desde prepa, en la batería y hace 5 años conoció al bajista Ben Romero y así se integró el grupo.



Finaliza la plática invitando a que conozcan a Jack y encontrarnos con todo el público disfrutando sus canciones, en sus redes sociales pueden encontrarlos como somosjack en instagram. Johan no está Prisionero, está haciendo camino en la música y como mexicanos hagamos camino al andar, no nos dividamos, hagamos crecer a nuestro país, cuidémonos entre todos, si le va mal a México nos va mal a todos, pero como siempre, querido lector, usted tiene la última palabra.