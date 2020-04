Caminata de protesta en Atlacomulco

Atlacomulco, México.- Debido a la nula atención por parte del Gobierno del Estado de México (GEM) a los campesinos mexiquenses adheridos al Movimiento Antorchista, los agricultores han salido a las calles para protestar.



A través de una caminata nocturna los ciudadanos de Atlacimulco, Temascalcingo, Jocotitlán y Acambay denunciaron la falta de atención del gobernador del Estado Alfredo del Mazo Maza.



La caminata político- cultural recorrió las principales avenidas de Atlacomulco para concluir en el centro del municipio donde los antorchistas realizaron un evento cultural ejecutado por el grupo de danza ’Mayahuel’ formado por estudiantes del módulo Nueva Creación, escuela perteneciente a la Preparatoria Oficial Número 352 ’Juan Manuel Celis Ponce" de Ixtlahuaca.



La actividad de protesta estuvo encabezada por Javier Palafox Padilla, dirigente del Seccional Norte, quien en su intervención explicó que los campesinos están luchando por obtener un insumo que debido a la falta de empleos bien remunerado y lo elevado del costo les es difícil adquirir, por lo que pidió al GEM atender esta demanda. Indicó que desde hace varios meses el Movimiento Antorchista ha iniciado las gestiones, sin embargo Del Mazo Maza se niega a al diálogo siguiendo la política del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador de no otorgar apoyos para las organizaciones; acción que perjudica a los pobres y no a la dirigencia de Antorcha, por tal motivo hace un llamado al pueblo de México para unirse a esta campaña de denuncia en contra del Gobierno del Estado y juntos obtener recursos que no solo beneficien a los campesinos sino a las comunidades que aún no cuentan con obras y servicios.