Caminemos juntos por Santiago Tulantepec, Hidalgo: Maribel Lira Alva

Maribel Lira Alva

Caminemos juntos



Mujer originaria y vecina de Santiago Tulantepec, Hidalgo, a sus 59 años de edad, Maribel Lira Alva, madre de familia y con 2 hijos, busca ser presidente municipal de su querido Santiago Tulantepec.



Ella sabe que ha llegado el momento; es hora de avanzar, de caminar juntos por el Santiago que todos queremos y sabemos que se puede lograr; es un trabajo en equipo, daremos lo mejor de sí y claro que se puede lograr el cambio.



El amor, caridad, honestidad, justicia, gratitud, lealtad y la humildad son valores muy fuertes y arraigados para ella, porque son enseñanzas, y a su vez convicciones que le permiten mantenerse en el sendero del bien. Son esas virtudes que debemos sembrar en el corazón de nuestros hijos, porque, así como son el presente, también serán el futuro.



Me he formado en las filas del PRD porque es un partido de lucha por la justicia social, donde peleamos las batallas a favor del pueblo, representa la opción verdadera de cambio y transformación; en el PRD decimos no más corrupción, no más impunidad, no más desigualdad, no más violencia de género.



Sí a los programas sociales, sí a la educación de calidad, sí a la salud y a la seguridad pública, son algunas de mis propuestas de campaña que comparto con ustedes.



Educación: Programas de infraestructura y dotación de equipo tecnológico para la mejora educativa.

Salud: Programa médico las 24 horas del día en los centros de salud, con un subsidio en medicamentos.



Economía: Creación de cooperativas que sean dirigidas por los mismos trabajadores, bajo la tutela de un experto. Explotación del turismo religioso, desarrollo de empresas comunitarias.

Desarrollo social: Aplicación apropiada de los programas sociales.

Cultura y recreación: Propongo preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de promoción de la cultura.



Seguridad y justicia: Profesionalización y capacitación de la policía, incremento a sus salarios, prestaciones económicas, instalaciones dignas, además de promover en todo momento una justicia cercana y eficiente a la comunidad.



Ciencia y tecnología: Generaremos las condiciones para contar con una biblioteca virtual

Juventud y deporte: Fomentaremos el deporte en los jóvenes como un agente promotor de mejora en la calidad de vida, ya que se fortalece la salud y es un instrumento de organización comunitaria.



Finalizó diciendo que en sus recorridos por las comunidades percibe a la ciudadanía poco participativa, fría, muy dividida y decepcionada de los partidos políticos, así como de sus candidatos, por su propuestas repetitivas y falsas, pues argumentan que no siempre las cumplen.



Con ella, varios de los habitantes han comentado la necesidad de un cambio verdadero y que ellos sean partícipes del mismo, la gente le brinda la confianza de seguir trabajando para cambiar todo lo que los anteriores políticos han creado.



La ciudadanía ha recibido con buena cara sus visitas y arropan sus propuestas.