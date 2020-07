CamorraDelÁngel: la mafia inmobiliaria que es encabezada por exgobernador de Hidalgo

’Camorra del Ángel’ o ’Casa Nostra’ bien podría describir políticos y empresarios hidalguenses que se beneficiaron de los cargos públicos que desempeñaron para fraguar una mafia que les llevara a edificar un imperio inmobiliario en Hidalgo, Puebla y Oaxaca, obteniendo información sensible sobre el desarrollo de las ciudades, especulando terrenos y triangulándolos entre sus mismas empresas: así fue que edificaron alrededor de 10 mil viviendas.

Los Talleres de la Maestranza



Hace un mes, el Comité para la Conservación y Preservación del Centro Histórico de la el Ciudad de Pachuca de Soto y la Fundación Arturo Herrera Cabañas subieron una iniciativa a la plataforma Change.org en la que solicitaron que el Poder Ejecutivo propusiera una iniciativa de decreto para la preservación del conjunto urbano-arquitectónico de la poligonal que integra los talleres de la Maestranza en Pachuca, Hgo.



Y es que desde hace semanas maquinaria pesada realiza labores de limpieza y aplanamiento pese a una cancelación de obra otorgada el pasado 15 de junio, por lo que se estaría preparando a demoler el espacio de valor cultural que se ubica en el predio para desarrollar un conjunto inmobiliario.



El espacio, de alrededor de 60 mil metros cuadrados, y que estuvo en posesión de la Compañía Minera Pachuca y Real del Monte fue vendido por Gobierno del Estado en 8 millones 737 mil 647 pesos en enero de 2013, entregando un espacio de valor histórico a manos de particulares y con un precio muy por debajo del mercado, pues fue de tan sólo 145.62 pesos por metro cuadrado, al menos unas veinte veces por debajo de su valor comercial.







Las empresas involucradas en la compra fueron Maestranza Inmobiliare así como 3-A Inmobiliaria.



El propietario de ambas empresas es el actual director de Bancomext y Nafin Carlos Noriega Romero, quien llegó a dicho puesto por recomendación de Alfonso Romo Garza, con quien colaboró como subjefe de la Oficina de Presidencia. Su encargo le otorga un lugar como propietario en la Asamblea General de Infonavit.



Noriega Romero, no sólo era dueño de 3-A Inmobiliaria y de Maestranza Inmobiliare al momento de concretarse la compra, sino que también se desempeñaba como subdirector general de Planeación en Infonavit. Sus actuales “socios” se desempeñaban como Gobernador de Hidalgo, en el caso de Manuel Ángel Núñez Soto -quien instruyó le vendieran el terreno- en tanto que David Penchyna Grub había colaborado con el entonces mandatario en su calidad de Coordinador Sectorial de Sedesol y posteriormente se desenvolvió como diputado federal al momento de realizarse la venta del polígono de los Talleres de la Maestranza.



El rastro de la corrupción que embarra a Núñez Soto, Noriega, Apaolaza y Penchyna



José Luis Moyá, ex empleado del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), sostuvo en entrevista con Aristegui Noticias en enero de 2019 que a petición del oficial mayor Eduardo Sáenz Viesa, se encomendaron a buscar pruebas de la corrupción del Aeropuerto de Texcoco (NAIM Texcoco), hallando desfalcos de por lo menos 17 mil millones de pesos.



El exasesor confirmó que la Policía Federal ya había iniciado una investigación, misma que se puede consultar en el documento PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018:







“Comentó que al comparar declaraciones patrimoniales con informes del Registro Público de Propiedad, descubrió que el director general de la obra, Raúl González Apaolaza, siendo secretario de Educación Pública de Hidalgo (2001-2006), se ostentó como agricultor de esa entidad para que el Gobierno Federal le vendiera terrenos en Tizayuca.



Posteriormente, él le vende esas cinco hectáreas a Manuel Ángel Núñez Soto, quien gobernó el estado en el periodo 1999-2005.



“Hay una serie de desarrollos habitacionales que son nuevos totalmente y entonces empiezas a ver que son 3 mil 500 casas, 6 mil 500 casas, y son varias empresas. Y luego me encuentro a David Penchyna, exdirector del Infonavit, como socio o parte de las mismas empresas“, abundó.



En un video se observa cuando Moyá le entrega a López Obrador el informe confidencial de la PF que evidencia actos de corrupción en la costrucción del NAIM, y el mandatario le indica que acuda a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.



Detalló que comúnmente el metro de Tezontle cuesta entre 20 y 80 pesos el metro y para el NAIM se adquirió en 200 pesos el metro.



“Raúl Apaolaza sabía cuánto tezontle iba a entrar desde un principio, porque firmó bajo protesta de decir verdad en la manifestación de impacto ambiental. Desde ese momento, desde que inició el proyecto del Grupo Aeroportuario debieron haber puesto en operación la vía del tren… Eran 10 mil metros cúbicos de tezontle por cada tren contra 38 metros cúbicos de cada camión, esa es la gran diferencia. ¿Por qué no se usó desde un principio el tren?”, cuestionó.”







Resaltar que Renato Sales Heredia, ex Comisionado Nacional de Seguridad, validó la veracidad del documento aunque del mismo se supo que no fue entregado a la FGR para llevar en ese momento la denuncia correspondiente.



Los hallazgos de la Policía Federal sobre la red de corrupción inmobiliaria



* Raúl González Apaolaza, director de Obras en Tierra, cuyo jefe era el director general del GACM Manuel Ángel Núñez Soto, habría tenido reuniones clandestinas donde se podrían haber pactado precios para la construcción con el líder del SITRAM Máximo Téllez Reyes Vilchis, quien fuera presidente de la Federación del Trabajo en Hidalgo. Apaolaza fue también Secretario de Educación de Núñez Soto.



* Grupo Lomax, de Alberto Manuel Díaz de la Riva, incluye a las empresas Desarrolladora Corteg y ALMAHADMN Desarrolladora de Vivienda, propiedad de Manuel Ángel Núñez Soto -quien sólo reconoció la última-, operando con Latina Promohoteles así como con Promodesa para edificar hoteles y desarrollos habitacionales (Hoteles Seis, en asociación con Grupo Lomax, lleva al menos 4 años planeando construir cuarenta hoteles en México invirtiendo 240 MDD).



* Los Desarrollos Inmobiliarios llevan el “sello” de Núñez Soto al incluir “Ángel”, como su nombre, en ellos.



En Puebla tienen los conjuntos “Parque Los Ángeles”, “Residencial Los Ángeles” además de “Alee Residencial”.



En Hidalgo están “Lomas Del Ángel (Carboneras)”, “Residencial San Ángel (Tizayuca)”, “Residencial San Ángel Inn (Actopan)”, “El Dorado (Pachuca)”, “Las Maravillas (Actopan)”, “Residencial San José (Tulantepec)”, “Bosques de Santiago (Tulantepec)” y “Hacienda Las Torres (Tizayuca)”.



De los 11 complejos, al menos 5 llevan su nombre y otro hace referencia a El Señor de las Maravillas, iglesia donde el actopense era devoto.



* Apaolaza, siendo titular de la SEPH, se hizo pasar por agricultor para poder comparar grandes extensiones territoriales en Tizayuca (una de ellas es un rancho de 5.8 hectáreas donde puso una cervecería que comercializa bajo el nombre El Ángel caído; los otros terrenos vendidos a Apaolaza por su entonces jefe, habrían sido donde se desarrolló Residencial San Ángel y Haciendas Las Torres). El terreno se le vendió a 7.43 pesos el metro.



* Existe la indagatoria UEIDFF/FINM15/200/2007 en la que se aseguraron 40 inmuebles en Hidalgo por no aclarar el origen de los recursos; entre ellos aparece Alberto Díaz de la Riva.



* Manuel Ángel compró de contado una propiedad por 9.75 millones de pesos una propiedad en San Ángel Inn, sin que hubiera concordancia del precio con la zona. La compra se hizo de contado.



* Carlos Noriega compró 11 propiedades a CFE cuando era funcionario de Infonavit. Es dueño de 3 A Inmobiliaria, misma que mantiene en sociedad con David Penchyna Grub.



* 3 A Inmobiliaria compró terrenos de remate al SAE y tiene relación con Telra, misma a la que el Infonavit de Penchyna “regaló” 5 mil millones de pesos, de los cuales sólo han resarcido 3 mil mdp.



* La misma sociedad Noriega-Penchyna (donde también estaría Núñez Soto) también posee las empresas Cergres, Maestranza Inmobiliare, Memorial Alpes, Expansión Financiera Mexicana SOFOM, Desarrolladora Corteq y Desarrolladora E Hogar.



* Tendrían relación con delincuencia organizada y delitos de alto impacto.



La oscura carrera de Núñez Soto



El uso de su posición de gobernador en Hidalgo para la especulación de tierras no es una acción nueva en la oscura carrera de Manuel Ángel Núñez Soto y de ello dan testimonio José Ángel Parra y Joel Cortés de El Universal, investigación que les valió el Premio Nacional de Periodismo en 2007.



Los sobrinos de otro exgobernador (Jesús Murillo Karam), Miguel Ángel Osorio Chong, el padre de Manuel Ángel Núñez así como el exdirector del Instituto de Vivienda estuvieron embarrados en el fraude.



Fueron al menos 124 hectáreas las que, con engaños, obligaron a los ejidatarios de la capital hidalguense a vender para un supuesto desarrollo de Gobierno Estatal que terminó siendo explotado por particulares, donde los gobernantes triangularon los recursos para hacerse de los mismos mediante testaferros y familiares.



En contubernio, resalta también Jesús Martínez, dueño del Club de Fútbol Pachuca.



Primero quitaron el agua de riego a los ejidatarios para que se quedaran pobres y tuvieran que negociar, y luego les pidieron hacer un proyecto inmobiliario (sí, a los campesinos) para así aprovechar sus tierras. Algunos aceptaron pero les pagaron 6 años después y demasiado poco, mientras que los funcionarios de Hidalgo se enriquecieron al comprar y luego comercializar las tierras hasta 38 veces más caras.



Algunas de esas tierras -así como otras donde se esperaba el aeropuerto de Tizayuca- continúan en manos de Núñez Soto.



Núñez Soto fue Secretario de Economía de Murillo Karam.



En 2014 Manuel Ángel Núñez Soto fue nombrado director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), precisamente para una cofradía de priistas pudieran explotar el sector inmobiliario alrededor de éste.



Él designó a su paisano hidalguense amigo y socio en al menos 3 empresas, Carlos Noriega Romero, como director de Administración y Gestión Inmobiliaria. Incluso “regaló” contratos a su exsecretario de gobierno Aurelio Marín Huazo, quien ahora también es empresario inmobiliario e incluso ha incursionado en los medios de comunicación.



Por si fuera poco, nombró a Raúl González Apaolaza como responsable de compras así como a Máximo Reyes Vilchis como “líder” sindical; ambos laboraron juntos en la SEPH durante su mandato y ya en el GACM, se ponían de acuerdo para acordar precios como para pedir moches, causando un probable daño a la hacienda pública de 17 mil millones de pesos.