Al igual que en Brasil, en México, en lugar de agradecer la labor altruista de los médicos cubanos la derecha más obtusa ha implementado una campaña de odio no obstante que dichos galenos han escrito y escriben una historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista, reconocida mundialmente, como en su momento lo destacó el Presidente de la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, con motivo del acto de homenaje a la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos para Brasil



Me resisto a creerlo, aunque las evidencias son contundentes de que sectores completos de nuestros connacionales son racistas. Cuántos actos y actitudes denigrantes ocurren a diario contra los indígenas a los que llamamos despectivamente indios, cuántos agravios no sufren nuestros semejantes por su condición de pobreza, por el color de su piel, por su preferencia sexual o por profesar alguna religión; además de no creerse la discriminación y los ataques contra los infectados de coronavirus y contra el mismo personal de salud.



La discriminación se da de tal grado que hasta el primer gobierno panista se vio en la necesidad de crear el organismo público descentralizado, Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, CONAPRED, hoy tan de moda.



EL Presidente cubano nos recuerda que el 17 de octubre de 1962, en un momento trascendente para la medicina cubana, que es decir histórico para la Revolución y para el internacionalismo, se inauguraba el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón.



Allí, conversando con los estudiantes y profesores, Fidel, a quien debemos evocar cada vez que se hable de Medicina y de internacionalismo, anunciaba lo que sería el más formidable programa de formación de especialistas de la salud en el país y para la cooperación con otras naciones.



En esa ocasión decía: ’…la Revolución tiene hoy fuerzas y tiene recursos y tiene organización y tiene hombres y mujeres - ¡hombres y mujeres!, que es lo más importante- para comenzar un plan de formación de médicos en las cantidades que sean necesarias. Y no solo muchos, sino sobre todo buenos; y no solo buenos como médicos, ¡sino buenos como hombres y como mujeres, como patriotas y como revolucionarios!



’¿Y quién dice que la Revolución no puede hacer eso? ¡Estamos ya pudiendo!’.



Esto fue expresado tan temprano como octubre de 1962, cuarto año de una Revolución, no solo recién nacida, sino también asediada y ya saqueada en sus recursos humanos, especialmente los médicos.



No olvidemos que más de la mitad de los profesionales de la salud que ejercían en Cuba en 1959, emigraron en los primeros años, convocados por el mercado.



Exactamente la misma vieja fórmula a la que apeló ahora el señor Jair Bolsonaro para fracturar la cooperación, en su intento de poner precio a la dignidad de nuestros profesionales.



Lo que desconoce el señor Bolsonaro es que no se quiebra la dignidad de un pueblo quebrando la de algunos individuos.



Él y quienes piensan así ignoran la historia de la cooperación cubana en este campo, que justo, ahora cumple 57 años.



Precisamente en aquel acto de octubre de 1962, Fidel anuncia la primera misión internacionalista de la Revolución, en la recién independizada Argelia, que entonces tenía mucha más población y menos médicos que Cuba.



Durante 55 años muchos de los mejores hijos de Cuba han estado en sitios remotos de todo el mundo olvidados por los selectivos servicios médicos del capitalismo salvaje que preconiza y defiende Bolsonaro.



Los médicos cubanos han escrito una historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista, conocida y reconocida por prestigiosos organismos internacionales entre los que destacan la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.



Como lo informó en tal ocasión el Ministerio de Salud Pública esos profesionales acumulaban 600 000 misiones internacionalistas en 164 naciones, en las que han participado más de 400 000 trabajadores de la salud, que en no pocos casos han cumplido esta honrosa tarea en más de una ocasión.



Algunas de esas misiones son verdaderas hazañas, como la lucha contra el ébola en África, contra el cólera en Haití; contra las secuelas de desastres naturales, como las que cumplieron 26 brigadas del Contingente Internacional Henry Reeve en Pakistán, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre otros países y también contra la ceguera en América Latina y el Caribe, luminosa misión Milagro. Ahora es de justicia agregar su labor altruista contra la pandemia que no cesa en el mundo.



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud califican la colaboración médica cubana como ejemplo de buenas prácticas en cooperación triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Por ello mismo, ahora es más que oportuno difundir la estupenda caricatura del respetado y reconocido caricaturista Rafael Barajas Durán, ’El Fisgón’, donde aparecen un par de elegantes sujetos bien comidos, a su espalda una pared con el Grafiti del médico y comandante, Ernesto ’Che’ Guevara; en su dialogo uno le dice al otro: ’Si, curan el CONVID, pero están infectados de solidaridad internacional’. En efecto, esa derecha mexicana en vez de agradecer la fraternidad de los médicos cubanos les hace una campaña de odio’.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx











TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

FELAP MEXICO